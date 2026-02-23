Prognoza meteo azi, 23 februarie 2026. Viscol în zona Carpaților Orientali: ninsori abundente și vizibilitate redusă la altitudini mari

Prognoza meteo azi, 23 februarie 2026. Ziua aduce o zi tipică de iarnă târzie: dimineți reci, cu risc de polei local, urmate de o încălzire moderată în orele amiezii, mai accentuată în vest și sud-vest. Estul și centrul rămân mai reci, iar la munte persistă caracterul hibernal. Per ansamblu, vremea se menține schimbătoare, dar fără fenomene extreme, cu diferențe termice vizibile între regiuni și între orele dimineții și cele ale după-amiezii.

Vremea în România

România rămâne sub influența unei mase de aer rece, dar cu tendință ușoară de încălzire pe parcursul zilei în majoritatea regiunilor. Cerul va fi predominant noros în multe zone, iar precipitațiile vor apărea pe arii restrânse – ploi în zonele joase, lapoviță sau ninsoare la altitudini mai mari. Diminețile rămân reci, cu posibilitate de polei local acolo unde temperaturile coboară sub pragul de îngheț.

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi în general închisă, cu nebulozitate persistentă și episoade de precipitații slabe, mai ales sub formă de ploaie. Temperaturile maxime vor fi moderate pentru perioada din calendar, iar valorile minime nocturne se vor menține în jurul pragului de îngheț sau ușor peste acesta în vest. Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări semnificative.

Sud și Sud-Est

În sud și sud-est, dimineața va fi rece, cu temperaturi scăzute și posibilă umezeală pe carosabil. Pe parcursul zilei, valorile termice vor crește ușor, iar cerul va rămâne mai mult noros, cu treceri temporare de ploaie slabă. Spre seară, vremea va deveni mai stabilă.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vest, vremea va fi mai blândă comparativ cu restul țării. Dimineața rece va fi urmată de o încălzire vizibilă la orele prânzului. Cerul va avea înnorări temporare, dar precipitațiile vor fi izolate și slabe. Maximele vor depăși valorile din est și centru.

Est și Nord-Est

În est și nord-est, dimineața poate aduce temperaturi negative și condiții favorabile apariției poleiului. Cerul va fi predominant noros, iar precipitațiile vor fi mixte în prima parte a zilei. Valorile termice vor crește ușor după-amiaza, însă rămân moderate pentru această perioadă.

Centrul țării și zona Carpaților

În centru și la munte, vremea va fi rece, cu cer acoperit și precipitații mai probabile la altitudini mari, unde vor predomina ninsorile. În depresiunile intramontane, diminețile vor fi geroase, iar maximele nu vor urca foarte mult. În zona montană înaltă, condițiile pot deveni dificile temporar din cauza umezelii și a temperaturilor scăzute.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, vremea va fi rece dimineața, dar ușor mai blândă decât în interiorul țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și posibil ploi slabe. Vântul poate avea unele intensificări trecătoare în apropierea mării.

Vremea în Capitală

În București, dimineața începe rece, cu o minimă în jur de -3°C. Pe parcursul zilei, temperatura va urca până la aproximativ 4°C, sub un cer mai mult noros. Sunt posibile precipitații slabe în prima parte a zilei, iar condițiile de polei pot apărea local dimineața. Spre seară, vremea rămâne închisă, dar relativ stabilă.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca – Ziua începe cu temperaturi de aproximativ 2°C, iar maxima va ajunge la 6°C. Cerul va fi mai mult noros, cu perioade de ploaie slabă sau averse trecătoare. Atmosfera va fi umedă, iar senzația termică poate fi ușor mai scăzută decât indică termometrul.

Timișoara – Minima se situează în jur de 5°C, iar maxima poate urca până la 11°C, fiind una dintre cele mai ridicate valori din țară. Cer variabil spre noros, cu posibile averse în prima parte a zilei, apoi tendință de ameliorare.

Iași – Dimineața aduce temperaturi de aproximativ -2°C, cu posibilitate de precipitații mixte și condiții de polei. Pe parcursul zilei, maxima va ajunge la 6°C, iar cerul va rămâne predominant noros.

Craiova – Minima coboară spre -3°C, însă la orele amiezii temperatura va urca până la 9°C. Cerul va avea înnorări temporare, dar precipitațiile vor fi slabe și izolate. Diferența dintre dimineață și prânz va fi semnificativă.

Constanța – Temperaturile vor varia între -1°C dimineața și 10°C la amiază. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare. În apropierea litoralului, briza poate accentua senzația de frig în prima parte a zilei.

Brașov – Început de zi rece, cu o minimă în jur de -4°C. Maxima nu va depăși 4°C. Cer mai mult noros și posibil ploi slabe sau lapoviță la orele prânzului. În zonele mai înalte din jur, precipitațiile pot fi sub formă de ninsoare.

