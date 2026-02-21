ANM a anunțat cum o să fie vremea după episodul de ninsori. Ce se va întâmpla săptămâna viitoare

Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru următoarea perioadă. După vremea rea și ninsorile care au avut loc în jumătate de țară, vremea se va îmbunătăți, însă nu toate județele vor resimți temperaturile mai ridicate. Țara se va împărți în două.

După ce România a traversat un val de aer rece cu precipitații mixte, în special ninsori, specialiștii spun că temperaturile vor mai crește în următoarea perioadă. Cu toate acestea, căldura nu va veni în toată țara. Robert Manta, meteorolog ANM, a explicat că în est vremea va continua să fie rece, iar în vest temperaturile vor ajunge chiar și la 15 grade.

În momentul de față este în vigoare un cod galben de vreme rece și ninsori în zona Munteniei, Dobrogei și sudului Moldovei. Codul galben rămâne valabil până mâine dimineață, dar stratul de zăpadă va fi mic, așadar nu se va schimba în cod roșu, așa cum a fost zilele trecute.

„Din ultimele materiale și din situația pe care o avem în prezent, nu pare că este cazul. Vorbim de un episod ceva mai mic în intensitate decât precedentul, astfel că vântul slăbește și el în intensitate în următoarele ore. În Capitală avem viteze mult mai mici la această oră. Nu va fi cazul de cod portocaliu sau roșu, iar peste noapte discutăm de ninsori din ce în ce mai slabe. Principala perioadă în care va mai ninge moderat și pe alocuri intens va fi cea cuprinsă între ora la care vorbim acum și ora 20:00. În această seară însă, nu ne așteptăm la surprize și, implicit, nici la coduri portocalii sau roșii now casting în următoarele ore”, a explicat meteorologul Robert Manta la Digi24.

Unde cresc temperaturile săptămâna viitoare

Săptămâna viitoare ninsorile trec, la fel și vremea rece. Temperaturile vor avea valori de peste 15 grade, mai exact între 17-18 grade. Nu toată țara se va bucura de temperaturile de primăvară pentru că jumătate de țară va mai înfrunta frigul. Partea de est va avea în continuare temperaturi scăzute.

În vestul țării, în Banat, Crișana, Oltenia și vestul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi de peste 10 grade, în unele locuri peste 15 grade și vor ajunge, în final, la 17-18 grade.

„Săptămâna viitoare să spunem că împarte țara în două, partea de est a țării va rămâne cu temperaturi destul de scăzute, chiar dacă ușor peste normal, pozitive, însă jumătate de vest – Banat, Crișana, Oltenia, vestul Transilvaniei – va avea temperaturi frecvent de peste 10 grade, poate chiar și de peste 15 grade, iar dacă mergem puțin mai departe, în prima săptămână de primăvară calendaristică pare că temperaturile vor crește în toată țara și am putea avea temperaturi pozitive peste tot, cu valori de până la 17-18 grade”, a mai spus Robert Manta.

VEZI ȘI: Prognoză actualizată ANM. Cât mai ține frigul în România

Care sunt vedetele care au renunțat la haine în plină iarnă. Sfidează frigul și nămeții care au îngrozit România