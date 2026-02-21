Acasă » Știri » ANM a anunțat cum o să fie vremea după episodul de ninsori. Ce se va întâmpla săptămâna viitoare

ANM a anunțat cum o să fie vremea după episodul de ninsori. Ce se va întâmpla săptămâna viitoare

De: Denisa Crăciun 21/02/2026 | 20:52
ANM a anunțat cum o să fie vremea după episodul de ninsori. Ce se va întâmpla săptămâna viitoare
Vreme

Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru următoarea perioadă. După vremea rea și ninsorile care au avut loc în jumătate de țară, vremea se va îmbunătăți, însă nu toate județele vor resimți temperaturile mai ridicate. Țara se va împărți în două. 

După ce România a traversat un val de aer rece cu precipitații mixte, în special ninsori, specialiștii spun că temperaturile vor mai crește în următoarea perioadă. Cu toate acestea, căldura nu va veni în toată țara. Robert Manta, meteorolog ANM, a explicat că în est vremea va continua să fie rece, iar în vest temperaturile vor ajunge chiar și la 15 grade.

În momentul de față este în vigoare un cod galben de vreme rece și ninsori în zona Munteniei, Dobrogei și sudului Moldovei. Codul galben rămâne valabil până mâine dimineață, dar stratul de zăpadă va fi mic, așadar nu se va schimba în cod roșu, așa cum a fost zilele trecute.

„Din ultimele materiale și din situația pe care o avem în prezent, nu pare că este cazul. Vorbim de un episod ceva mai mic în intensitate decât precedentul, astfel că vântul slăbește și el în intensitate în următoarele ore. În Capitală avem viteze mult mai mici la această oră. Nu va fi cazul de cod portocaliu sau roșu, iar peste noapte discutăm de ninsori din ce în ce mai slabe. Principala perioadă în care va mai ninge moderat și pe alocuri intens va fi cea cuprinsă între ora la care vorbim acum și ora 20:00. În această seară însă, nu ne așteptăm la surprize și, implicit, nici la coduri portocalii sau roșii now casting în următoarele ore”, a explicat meteorologul Robert Manta la Digi24.

Unde cresc temperaturile săptămâna viitoare

Vreme
Vreme

Săptămâna viitoare ninsorile trec, la fel și vremea rece. Temperaturile vor avea valori de peste 15 grade, mai exact între 17-18 grade. Nu toată țara se va bucura de temperaturile de primăvară pentru că jumătate de țară va mai înfrunta frigul. Partea de est va avea în continuare temperaturi scăzute.

În vestul țării, în Banat, Crișana, Oltenia și vestul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi de peste 10 grade, în unele locuri peste 15 grade și vor ajunge, în final, la 17-18 grade.

„Săptămâna viitoare să spunem că împarte țara în două, partea de est a țării va rămâne cu temperaturi destul de scăzute, chiar dacă ușor peste normal, pozitive, însă jumătate de vest – Banat, Crișana, Oltenia, vestul Transilvaniei – va avea temperaturi frecvent de peste 10 grade, poate chiar și de peste 15 grade, iar dacă mergem puțin mai departe, în prima săptămână de primăvară calendaristică pare că temperaturile vor crește în toată țara și am putea avea temperaturi pozitive peste tot, cu valori de până la 17-18 grade”, a mai spus Robert Manta.

VEZI ȘI: Prognoză actualizată ANM. Cât mai ține frigul în România

Care sunt vedetele care au renunțat la haine în plină iarnă. Sfidează frigul și nămeții care au îngrozit România

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât costă 2 zile de cazare în pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus, de 8 Martie. Prețul este piperat!
Știri
Cât costă 2 zile de cazare în pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus, de 8 Martie. Prețul…
În 2026, tot mai multe tinere aleg să se radă în cap! Ce se ascunde în spatele acestui trend viral?
Știri
În 2026, tot mai multe tinere aleg să se radă în cap! Ce se ascunde în spatele acestui…
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în...
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
Gandul.ro
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Un primar republican din Ohio a fost arestat după ce a fost filmat mirosind lenjeria intimă a unei minore
Adevarul
Un primar republican din Ohio a fost arestat după ce a fost filmat...
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am fost mai puțin izolați decât se spune”
Digi24
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am...
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac
Mediafax
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion...
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
Click.ro
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc...
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și să blocheze transferul lor către Mauritius
Digi 24
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și să blocheze transferul...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
go4it.ro
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
Gandul.ro
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât costă 2 zile de cazare în pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus, de 8 Martie. Prețul este ...
Cât costă 2 zile de cazare în pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus, de 8 Martie. Prețul este piperat!
În 2026, tot mai multe tinere aleg să se radă în cap! Ce se ascunde în spatele acestui trend viral?
În 2026, tot mai multe tinere aleg să se radă în cap! Ce se ascunde în spatele acestui trend viral?
Povestea româncei care e plătită lunar să fie soție de milionar. Totul a început cu un mesaj pe ...
Povestea româncei care e plătită lunar să fie soție de milionar. Totul a început cu un mesaj pe Instagram: “A fost un risc”
Când intră alocațiile și pensiile în martie 2026. Pe ce dată se vor vira banii
Când intră alocațiile și pensiile în martie 2026. Pe ce dată se vor vira banii
Moment stânjenitor pentru Rihanna! Incident vestimentar la prezentarea lui A$AP Rocky
Moment stânjenitor pentru Rihanna! Incident vestimentar la prezentarea lui A$AP Rocky
Un nou scandal se prefigurează în showbiz! Lino Golden, săgeți usturătoare către Antonio Pican: ...
Un nou scandal se prefigurează în showbiz! Lino Golden, săgeți usturătoare către Antonio Pican: „Suntem condamnați”
Vezi toate știrile
×