Ilie Năstase a rezistat cât a rezistat, apoi s-a “evaporat”. Evadare ca-n filme de lângă soție!

De: Luciana Popescu 21/02/2026 | 22:00
Ilie Năstase, evadare spectaculoasă din magazinul de dame! Ioana la probe, el la bere! CANCAN.RO a fost pe urmele celebrului cuplu în timp ce aceștia se răsfățau în mall-ul Băneasa. Vă oferim detalii, în exclusivitate, din spatele cabinelor de probă.

Ilie Năstase împreună cu soția sa, Ioana au fost surprinși de paparazzii CANCAN.RO în celebrul mall Băneasa din București. Cei doi au lăsat restaurantele luxoase și au ieșit la o întâlnire preferată de doamne, la o sesiune de cumpărături. Probabil, după ultima perioadă încărcată, Ioana avea nevoie de puțină terapie prin shopping.

Intrare fulger în magazinul de haine de damă

Cei doi au ajuns relaxați în mall și cu zâmbetul pe buze de parcă au șters tot trecutul și amintirile neplăcute cu buretele. Soții  păreau ca scoși din cutie. Ioana a ales o ținută full black, casual, cu părul lăsat pe spate, cu un aer rebel. Ținuta soției fostului tenismen a fost completată perfect de geanta de brand care nu i-a lipsit de pe umăr. Fostul sportiv a ales să se îmbrace lejer, purtând o vestă de designer, pulover și blugi. Cei doi nu voiau să fie observați, dar CANCAN.RO a stat cu ochii pe ei. Au intrat glonț într-un magazin dedicat doamnelor, iar Ioana a început imediat vânătoarea celor mai spectaculoase piese vestimentare si să își aleagă ținute. Soția lui Ilie Năstase era vizibil entuziasmată, în timp ce fostul tensimen părea deja copleșit de multitudinea de umerașe.

Ilie Năstase și Ioana au ieșit la cumpărături

Ilie Năstase, plictisit după câteva minute!

Paparazii CANCAN.RO spun că fostul mare sportiv nu a rezistat prea mult printre cabinele de probă. După doar câteva minute, ar fi ieșit din magazin, lăsând-o pe Ioana să continue liniștită „maratonul” vestimentar. Pe chipul Ioanei se vedea că este în habitatul său natural și nu s-a supărat pe soțul ei.

Ioana Năstase a rămas singură

În timp ce soția a rămas minute bune la probe, Ilie și-a găsit refugiul la unul dintre restaurantele din mall. Și-a comandat ceva de mâncare, apoi s-a relaxat la o bere rece, așteptând finalul sesiunii de shopping. Pe chipul său se vedea că este extenuat, dar de dragul iubirii, a așteptat-o pe Ioana cat a fost nevoie. Pe tot parcursul plimbării prin centrul comercial, cei doi nu au avut gesturi tandre, au preferat să păstreze o oarecare distanță.

Ilie Năstase s-a dus să mănânce și să se răcorească cu o bere

O relație cu suișuri și coborâșuri, dar iubirea a învins

Chiar dacă se aflau în plin proces de divorț, cei doi au decis să își mai dea o șansă. Relația dintre Ilie și Ioana Năstase a fost intens mediatizată de-a lungul timpului, cu momente tensionate și declarații acide, dar și împăcări surprinzătoare. (VEZI AICI MAI MULTE)

Iar acum, CANCAN.RO a reușit să îi surprindă, împreună, la o escapadă prin mall.

