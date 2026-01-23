Unde a fost surprins fostul tenismen după divorțul de Ioana Năstase? Ilie Năstase nu renunță la stilul care l-a consacrat

Ilie Năstase, 79 de ani, a fost reperat din nou de CANCAN.RO la Băneasa Shopping City, unde Năstase obișnuiește să-și facă tabieturile. Și de data asta Ilie este singur, ușor îngândurat, dar asta nu înseamnă că nu e apreciat. Angajații de la Bar Italia îi duc cafeaua înăuntru, în zona de food court, pentru ca fostul tenismen să se bucure în tihnă de ea.

Ilie Năstase e înfofolit bine, cu un fular legat strâns la gât și o vestă groasă, foarte călduroasă. Ai zice că i-a intrat frigul în oase și vrea să se încălzească. La cum sunt temperaturile în ultima perioadă, nici nu ne mirăm. Cu toate acestea, e de punctat faptul că nu renunță la stilul care l-a consacrat. Chiar dacă temperaturile nu sunt prietenoase, el tot chic rămâne.

Poate doar gândurile la tânăra sa fostă soție, Ioana, să-i mai ridice temperatura, chiar dacă divorțul din toamna trecută a fost fără partaj, deci fără mari dificultăți financiare pentru Ilie Năstase.

Ilie Năstase bea liniștit o cafea cu mult lapte, în confortul unei singurătăți asumate

Uneori ai nevoie de o câteva momente de respiro, o mică pauză de introspecție poate, în care să stai doar tu cu tine și să îți pui ordine în gânduri. Asta a făcut și fostul mare tenismen. A ieșit la mall și și-a luat un latte, pe care l-a savurat în liniște. A stat mai mult cu ochii în telefon, probabil vorbea prin mesaje cu cineva, sau poate se punea la curent cu ultimele știri. Din când în când, putem observa cum își ridica privirea din ecran și se uita împrejur.

Vă spuneam în rândurile de mai sus că Ilie Năstase are un simț al esteticului bine dezvoltat atunci când vine vorba despre ținute. Așa a fost dintotdeauna. Și de data aceasta, s-a asortat. Nuanțele burgundy ale fularului se potrivesc de minune cu cele ale bluzei pe care o purta, semn că e atent la detalii.

