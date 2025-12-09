Acasă » Exclusiv » Ce pierde Ilie Năstase, după ce-și încheie socotelile cu Ioana. Divorțul l-a „lovit” pe fostul tenisman exact unde-l doare mai tare

Ce pierde Ilie Năstase, după ce-și încheie socotelile cu Ioana. Divorțul l-a „lovit” pe fostul tenisman exact unde-l doare mai tare

De: Ana Maria Pasat 09/12/2025 | 07:00
Ilie și Ioana Năstase vor divorța la începutul anului 2026, la Judecătoria Constanța. Ce va pierde însă fostul mare tenisman după această separare? Ei bine, nu-i vorba despre bunuri materiale, ci despre cu totul altceva. CANCAN.RO are toate amănuntele. Altfel, Ioana se pregătește să facă sărbătorile cu familia, cu mama, fratele și fiul său.

Ilie și Ioana Năstase urmează să încheie o relație care a durat mai bine de șapte ani. Cei doi se vor întâlni la tribunal, mai precis la Judecătoria Constanța, în începutul lunii ianuarie, când are loc cea de-a doua înfățișare a procesului de divorț.

Ilie și Ioana Năstase, în vremurile lor bune, când luau masa peste hotare

Ioana Năstase: „Știu de toate”

Fostul tenisman mărturisea în exclusivitate pentru CANCAN.RO că „Ioana este femeia vieții sale”, alături de care a trăit multe momente frumoase și care i-a fost mereu alături, la greu. După ce vor divorța, cei doi soți nu vor avea niciun proces de partaj, dat fiind faptul că nu au bunuri la comun. Ce va pierde însă Ilie Năstase?

Ei bine, Ioana ne-a dezvăluit că ea s-a ocupat în fiecare an să pregătească masa de sărbători, pentru întreaga familie. Îi place să stea în bucătărie și știe să facă aproape orice. Și, probabil, în acest an, de preparatele sale nu se va bucura și fostul campion.

„Eu fac de toate. Mi-a plăcut și-mi place foarte mult să gătesc. Eu pregătesc toată masa. Mama a fost mult timp plecată în Italia. A lucrat în spital, ca și cadru medical. După s-a împrietenit cu o doamnă care a luat-o să aibă grijă de ea în Italia. De fiecare dată când venea acasă, îmi plăcea ca ea să stea în pat, iar eu să-i pun masa. Fac și cozonaci, și prăjituri. Știu să pregătesc și preparate din porc, orice”, a spus Ioana Năstase în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cu cine va face sărbătorile în lipsa lui Ilie Năstase

Altfel, soția marelui campion a furat startul și a îmbodobit deja bradul. Nu unul, ci mai mulți, inclusiv unul pentru mama sa, care nu locuiește în București. Ioana nu are în plan să facă sărbătorile cu Ilie Năstase, ci cu familia sa.

„Voi face sărbătorile cu mama, fratele, cu băiatul. Probabil ne vom strânge toți ori la mama, ori la fratele meu în Constanța. Pentru mine a fost un an mai greu, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă.

Am avut treabă multă. Am făcut bradul chiar și mamei la Constanța. Îmi place să-l împodobesc mai devreme, că-ți aduce o bucurie în suflet, spiritul acela de copil în tine”, a adăugat aceasta.

