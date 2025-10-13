Ilie Năstase şi Ioana au închis partajul: „Am plâns…”

Noi amănunte ies la iveală odată cu divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase. Prima înfățișare va fi peste doar două săptămâni. Iar partenera de viață a fostului campion nu dă semne că va da înapoi. Mai mult, aceasta ne-a mărturisit și cum vor fi împărțite bunurile dintre cei doi soți, dar și ce s-a întâmplat cu fosta vilă a soțului său din Dorobanți. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Divorțul bate la ușă în familia Năstase. Ioana, soția fostului tenisman, a introds actele la Judecătoria Constanța încă din luna martie, iar la finele lui octombrie cei doi soți vor avea prima înfățișare. Inițial, soția lui Nasty se adresase unui notar. Dat fiind faptul că partenerul său nu s-a prezentat, aceasta a fost nevoită să apeleze la instanțele judecătorești.

Ilie însuși ne-a mărturisit că el nu-și dorește divorțul. Ioana, la rându-i, a sperat ca problemele existente între ei, ținute la secret, să se rezolve și astfel să-și retragă cererea. Ceea ce însă nu s-a întâmplat.

Ioana Năstase: „Va fi un divorț fără partaj”

Și, ca în orice divorț cu vedete, apare și întrebarea: cum vor fi împărțite bunurile, dat fiind faptul că situația materială a celor doi soți este una foarte bună. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ioana Năstase a precizat că-n cazul lor nu va fi niciun partaj.

„Va fi un divort fără partaj. Nu avem bunuri în comun. Eu îmi doresc doar liniște, mai ales în această perioadă. Cel mai important este să fim sănătoși”, ne-a spus aceasta.

Ioana a adăugat că nu mai locuiește de ceva timp sub același acoperiș cu încă soțul său. Sunt însă vecini, perete-n perete, atât la Constanța, cât și în capitală!

„Noi nu mai locuim împreună. Dar asta nu înseamnă că nu vorbim sau nu ieșim la o cafea. Personal, eu voi fi mereu lângă el, dacă va avea nevoie. Pot spune doar că și-n București, ca și la Constanța, stăm perete-n perete”, a adăugat Ioana Năstase.

„L-am ajutat doar să obțină un preț mai bun”

În urmă cu ani de zile, Ilie Năstase își vindea celebra vilă din Dorobanți. Ioana ne-a povestit că desi erau doar de câteva luni împreună, ea însăși a plâns după ce actualul său soț a renunțat la casa sa:

„Casa din Dorobanti era scoasă la vânzare dinainte sa ne cunoastem. Voia să scape cât mai repede de ea. Eu lucrând în imobiliare, l-am ajutat doar să obțină un preț mai bun. Am plâns când a vândut casa. M-a văzut și mi-a zis că nu trebuie să te atașezi de lucruri niciodată”.

