Divorțul bate la ușă în familia Năstase! Ioana nu vrea să dea înapoi: „Nimic nu s-a schimbat” ADEVĂRUL despre escapada din Turcia

Ioana și Ilie Năstase s-au întors marți în țară, după un sejur petrecut în Turcia. Lucrurile între ei nu sunt însă ceea ce par a fi, iar situația căsniciei lor nu s-a îmbunătățit nicidecum. O spune chiar Ioana, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. De asemenea, soția fostului sportiv lămurește și misterul acestei călătorii în afara granițelor țării, care nu are nicio legătură cu vreo vacanță romantică în doi.

Divorțul bate la ușă în familia Năstase, primul termen al procesului fiind programat la finele lui octombrie, la Judecătoria Constanța. Cu toate acestea, cei doi soți au zburat împreună, zilele trecute, în Turcia.

Vacanță romantică în doi pentru rezolvarea problemelor din căsnicie, așa cum își dorea Ioana? Nicidecum. Partenera fostului campion a ținut să lămurească lucrurile, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Am fost invitată la ziua nurorii mele. Băiatul meu mi-a luat biletele de avion. Ilie a aflat cu o zi înaintea plecării și mi-a zis că vrea să vină și el. Din respect, am acceptat. Nici vorbă de vreo vacanță”, ne-a spus aceasta

Ioana Năstase: ”Situația este aceeași”

Ioana Năstase a adăugat că este decisă ca la finalul lunii octombrie să semneze actele de divorț, dat fiind faptul că momentan lucrurile nu s-au îmbunătățit în ceea ce privește căsnicia lor.

„Situația este aceeași ca atunci când am depus actele de divorț. Nimic nu s-a schimbat”, a adăugat soția lui Ilie Năstase.

Recent, aceasta ne mărturisea că i-a propus partenerului său să plece împreună într-o vacanță. Doar că Ilie a ales să rămână pe litoral, în acea perioadă. La rându-i, și fostul campion ne declara că el va fi cel care va reveni cu această propunere, conștient fiind că o vacanță peste hotare în doi le-ar putea salva căsnicia. Lucru care încă nu s-a întâmplat, iar prăpastia dintre cei doi pare să se adâncească din ce în ce mai mult.

Dragoste cu năbădăi

Ioana și Ilie Năstase sunt împreună de mai bine de șapte ani. Și au avut parte de o dragoste cu năbădăi, cu certuri, dar și cu dulci împăcări. Doamna Năstase a mai introdus actele de divorț și în urmă cu câțiva ani, dar a fost convinsă să le retragă. Se pare însă că de această dată, soția lui Nasty este decisă să meargă până la capăt cu divorțul. Ilie nu este de acord, motiv pentru care nu s-a prezentat, inițial, în fața notarului, acolo unde urma să aibă loc desfacerea căsătoriei. După acel episod, partenera sa a depus actele la Judecătoria Constanța, iar dosarul a primit, recent, termen.

