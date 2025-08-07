Ilie Năstase, cu paharul în față, soția, la vrăjeală cu vecina! Scandalul de la aeroport nu s-a închis pe litoral

Divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase pare în acest moment doar o chestiune de timp. Iar acesta s-ar putea pronunța chiar după vacanța magistraților. Atunci va avea loc și primul termen, după ce soția fostului sportiv a depus actele la Judecătoria din Constanța. Situația dintre cei doi soți pare în prezent una destul de tensionată. Mai ales după ultimul eveniment, mai precis întâlnirea de la aeroportul din Otopeni. Atât Ioana, cât și Ilie se află la mare în aceste zile pe care le petrec însă mai mult separat. Asta în ciuda faptului că au apartamente perete în perete. Cei doi au fost surprinși în timp ce se ignorau, Ilie pe terasă, la un pahar cu tărie, iar Ioana în fața casei, la o discuție cu o vecină. Aceasta avea o față gânditoare și serioasă, care-i trăda o oarecare supărare. CANCAN.RO vă prezintă imagini în exclusivitate.

Fostul mare campion, Ilie Năstase, este la un pas să piardă confruntarea pe care o susține în viața personală pentru salvarea căsniciei sale. În loc să se îmbunătățească, situația dintre el și soția sa pare din ce în ce mai tensionată, iar divorțul unul iminent. Drept dovadă sunt imaginile surprinse de paparazzi CANCAN.RO, pe care vi le prezentăm, în exclusivitate.

După evenimentul petrecut pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” în cursul zilei de miercuri, când Ilie s-a dat iar în spectacol la revenirea în țară a soției plecată singură într-o mini-vacanță în Turcia, Ioana s-a întors pe litoral. La fel și Nasty, dar fiecare cu mașina lui personală. Ambii au apartament la Mamaia, fiind vecini și despărțiți doar de un perete.

Ioana și Ilie Năstase s-au ignorat și la mare

La doar câteva zile distanță, cei doi soți s-au ignorat. Ambii au ales tăcerea, evitând să-i adreseze vreo vorbă partenerului său. Ilie a ieșit singur pe terasă, la un pahar cu tărie, în timp ce Ioana, care vorbea în fața casei cu o vecină, a afișat o față gânditoare și serioasă, care-i trăda o oarecare supărare. Se pare că de această dată picătura care a umplut paharul a fost alegerea lui Ilie, de a rămâne să petreacă la mare, în loc să-și însoțească soția în Turcia.

„Este perioada petrecerilor și a cluburilor pentru domnul. Nu mă pot încadra în acest stil de viață a lui. Prefer liniștea. M-am dus la prietena mea, care lucrează la Spitalul American, în conducere. E o fată extraordinară. A făcut medicina și în România, dar și în Turcia”, mărturisea Ioana în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Decizia fostului sportiv de a o aștepta apoi la aeroport pare că a înrăutățit și mai tare lucrurile. Deranjată probabil și de spectacolul oferit de soțul său, care s-a certat cu angajații unei firme de pază, Ioana l-a evitat și s-a îndreptat singură, cu bagaje cu tot, spre mașina sa personală pe care o lăsase în parcare.

