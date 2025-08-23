Când va avea loc prima înfățișare a divorțului dintre Ilie și Ioana Năstase. Cei doi se despart după 6 ani de mariaj

Ilie și Ioana Năstase s-au căsătorit în 2019, însă mariajul lor a fost marcat de numeroase tensiuni și neînțelegeri de-a lungul anilor. Pentru fostul mare sportiv, aceasta ar fi a cincea căsnicie încheiată printr-un divorț.

Au avut parte de o nuntă deosebită în anul 2019 și la acea vreme, spuneau cât de mult se iubesc. Se pare că mariajul lor a ținut doar șase ani, iar acum se pregătesc de divorț.

De această dată, Ioana este cea care a decis să pună punct relației și a depus actele oficiale. Ea a mărturisit că i-a spus clar lui Ilie Năstase că vrea despărțirea și că nu își dorește nimic altceva de la el decât liniște. A precizat, de asemenea, că bunurile materiale nu o interesează și că nu are pretenții la partaj.

„M-a urmărit chiar și când am mers la notar. Știe de divorț, știe că de mult timp îmi doream asta. Tot ce vreau este liniștea. Dacă va fi nevoie să ajungem la partaj, prefer să îi las totul, doar să am pace”, a declarat Ioana Năstase în cadrul emisiunii Viața fără filtru.

De altfel, Ioana a menționat și în trecut că se gândește la despărțire, dar acum pare mai hotărâtă ca oricând să pună capăt definitiv mariajului. Primul termen al procesului de divorț a fost deja stabilit și anume 30 octombrie 2025, la ora 15:30, la judecătorie.

Ioana Năstase și-a petrecut vacanța departe de soțul ei

Ioana Năstase a observat diferențe mari între stilul său de viață și cel al partenerului ei, Ilie Năstase. În timp ce fostul tenismen merge la petreceri de lux alături de prieteni, aceasta prefera să aibă parte de întâlniri discrete cu apropiatele sale, în medii restrânse.

„Este perioada petrecerilor și a cluburilor pentru domnul. Nu mă pot încadra în acest stil de viață a lui. Prefer liniștea. M-am dus la prietena mea, care lucrează la Spitalul American, în conducere. E o fată extraordinară. A făcut medicina și în România, dar și în Turcia”, povestea Ioana Năstase.

