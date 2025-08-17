Cum vrea Ilie Năstase să evite divorțul! Marcaj strict: a lăsat berea și… fuga după Ioana!

Ilie Năstase și Ioana s-au mutat în această vară pe litoralul românesc, acolo unde fiecare deține propriul său apartament. Sunt împreună, dar totuși separați, asta pentru că soția marelui tenisman așteaptă o schimbare din partea acestuia pentru a renunța la divorț. Până atunci însă, Nasty a fost surprins meditând singur, pe terasă, cu o doză de bere în față. La o zi distanță însă, Ilie și-a însoțit soția pe plajă, unde aceasta și-a savurat cafeaua de dimineață. Ambii au rămas în ținuta de stradă, tăcuți, Ioana făcându-și de lucru cu o țigară, iar partenerul său cu telefonul mobil. CANCAN.RO vă prezintă imagini în exclusivitate.

Ilie Năstase și soția a, Ioana, au petrecut cea mai mare parte a verii pe litoralul românesc. Fiecare în apartamentul pe care-l deține în Mamaia, situat perete în perete cu al celuilalt. Cu mici excepții, zilele par cam trase la indigou pentru cei doi „vecini”. Sunt împreună, dar totuși separați, date fiind problemele pe care le au în căsnicie.

Ilie Năstase, singur pe terasă, la o bere

Fostul sportiv a fost surprins din nou pe terasă, singur și căzut pe gânduri. De data aceasta, Ilie Năstase a înlocuit paharul cu tărie cu o doză de bere, pe care a savurat-o în liniște, în timp ce butona telefonul.

La doar o zi distanță însă, în acest weekend, Nasty și-a însoțit partenera pe plajă. Acolo unde Ioana și-a băut cafeaua. Tăcută, tragând dintr-o țigară, evitând privirile soțului său. Ilie și-a făcut din nou de lucru cu telefonul său, urmărind-o însă cu privirea.

Ioana, fără verighetă la mare

De remarcat că ambii erau îmbrăcați în ținută de stradă la plajă. Și-au rămas așa pe șezlong, semn că nu veniseră împreună, să stea la soare. Ioana nu mai poartă verigheta pe deget. Ilie nu a renunțat însă la aceasta.

Recent, după cum Ioana Năstase mărturisea în exclusivitate pentru CANCAN.RO, aceasta i-a propus lui Ilie să plece împreună, într-o vacanță, ce ar putea fi chiar soluția pentru rezolvarea problemelor ivite în căsnicie. Până în acest moment, acest lucru nu s-a întâmplat. Cei doi soți se află în continuare pe litoralul românesc. Ioana a fost singură în Turcia, la o prietenă, acolo unde a petrecut doar câteva zile, după care s-a întors la mare.

După cum se știe, Ioana Năstase a depus actele de divorț la Judecătoria Constanța, în urmă cu câteva luni. După cum ne mărturisea, aceasta nu e dispusă ca-n acest moment să renunțe la proces.

