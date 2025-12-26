Boala gravă de care a suferit Ion Drăgan. A avut nevoie de 5 operații: ”Doream din toată inima să treacă”

Ion Drăgan s-a stins din viață ieri, 25 decembrie 2025, și a lăsat în urmă multă durere și întrebări fără răspuns. Toți cei care l-au cunoscut personal, dar și fanii, sunt îndurerați de această pierdere neașteptată. Detalii neștiute au ieșit la iveală acum despre boala cu care acesta s-a confruntat. Toate detaliile în articol.

Ion Drăgan a decedat în propria locuință după ce, în noaptea de Crăciun, vorbise la telefon cu dirijorul orchestrei Ansamblului Profesionist Doina Gorjului. Vestea tristă a șocat comunitatea din Oltenia, chiar în ziua de Crăciun.

Ce boală a avut Ion Drăgan

Cu toate că era cunoscut și iubit pentru muzica lui, puțini sunt cei care știu faptul că Ion Drăgan a avut un trecut marcat de suferință. În urmă cu ceva timp, el vorbea sincer despre momentele grele din viața lui în care s-a luptat cu o boală gravă cauzată de o tumoră la coloană. Ion Drăgan a trecut atunci prin mai multe intervenții chirurgicale.

„Eu m-am îmbolnăvit. M-am îmbolnăvit până la 19- 20 de ani. Am fost tânărul pensionat pe caz de boală, care am stat 11 ani. Aveam pensie, că eram sudor de meserie atunci când eu lucram și m-am îmbolnăvit. Dureros a fost pentru că dorești mult de la viață. Poți să ai cât ai avea. Dacă n-ai sănătatea și care să te cuprindă, nu te egalezi cu nimeni decât cu sănătatea. Eu de 5 ori am fost operat. De 5 ori. Chiar doream din toată inima să treacă boala mai repede. Să devenim și noi oameni normali”, spunea artistul.

După aflarea veștii triste, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a transmis un mesaj:

„În cei 25 de ani dedicați cântecului popular românesc, Ion Drăgan nu a alergat după glorie, ci a dorit, mai presus de toate, să câștige dragostea și respectul publicului. Din păcate, cunoscutul interpret de muzică populară s-a stins din viață în prima zi de Crăciun, lăsând în urmă un gol profund în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat.Muzica populară românească a pierdut un mare nume, un artist dedicat și un om care a trăit prin și pentru cântec. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace”.

