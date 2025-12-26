Acasă » Știri » Când și unde va fi înmormântat Ion Drăgan. Apropiații artistului au făcut anunțul

Când și unde va fi înmormântat Ion Drăgan. Apropiații artistului au făcut anunțul

De: David Ioan 26/12/2025 | 09:09
Când și unde va fi înmormântat Ion Drăgan. Apropiații artistului au făcut anunțul
Când și unde va fi înmormântat Ion Drăgan. Apropiații artistului au făcut anunțul. Foto: Facebook

Ion Drăgan, unul dintre cei mai apreciați interpreți ai folclorului gorjenesc, a încetat din viață în dimineața zilei de 25 decembrie 2025, la vârsta de 54 de ani.

Artistul s-a stins în urma unui infarct suferit chiar în ziua de Crăciun, iar dispariția sa a provocat un val de emoție în rândul publicului și al colegilor de scenă.

Când și unde va fi înmormântat Ion Drăgan

Cei care doresc să își ia rămas bun de la interpretul dispărut pot face acest lucru încă de acum. Trupul neînsuflețit al profesorului de canto se află la domiciliul său, pe strada Principală din Bălești, la numărul 107.

Potrivit fratelui artistului, înmormântarea va avea loc duminică după-amiază, iar sicriul va fi depus în cimitirul din Bălești. Apropiații au făcut public anunțul pentru ca toți cei care l-au apreciat să poată participa la ceremonia funerară.

Ion Drăgan s-a stins din viaţă la 54 de ani, în urma unui infarct. Tragedia s-a întâmplat chiar în ziua de Crăciun

Ultimele imagini surprinse cu doar câteva ore înainte de tragedie îl prezentau pe interpret într-o formă bună, implicat în tradițiile specifice sărbătorilor de iarnă și conectat la atmosfera festivă, așa cum îl cunoșteau cei apropiați. Nimic nu părea să prevestească sfârșitul fulgerător.

În ajunul morții, Ion Drăgan mersese să colinde o colegă de breaslă, iar în noaptea de Crăciun avusese o discuție telefonică cu dirijorul orchestrei Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului”. Potrivit apropiaților, conversația a fost una obișnuită, fără semne care să indice o problemă medicală.

Ion Drăgan s-a stins din viaţă la 54 de ani, în urma unui infacrt

Tragedia a fost descoperită în dimineața zilei de 25 decembrie, când tatăl artistului l-a găsit fără suflare în locuința sa din comuna Bălești, județul Gorj.

Ultimul mesaj public al interpretului, postat pe Facebook cu o zi înainte de deces, a căpătat acum o încărcătură emoțională aparte:

„Un Crăciun Fericit! Să aveți prieteni cu sănătate și noroc în toate să aveți”.

Cuvintele care trebuiau să fie o simplă urare de sărbători sunt privite astăzi ca un mesaj simbolic al ultimelor sale clipe.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a transmis un mesaj oficial în memoria artistului:

„În cei 25 de ani dedicați cântecului popular românesc, Ion Drăgan nu a alergat după glorie, ci a dorit, mai presus de toate, să câștige dragostea și respectul publicului. Din păcate, cunoscutul interpret de muzică populară s-a stins din viață în prima zi de Crăciun, lăsând în urmă un gol profund în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat. Muzica populară românească a pierdut un mare nume, un artist dedicat și un om care a trăit prin și pentru cântec. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace”.

Reacțiile din mediul online au fost numeroase, prietenii și admiratorii exprimându-și durerea și neîncrederea în fața veștii tragice.

„Nu pot să cred așa ceva.. Drăgan Ion, Draganelu’ spune ca nu-i adevărat!, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Amintirea lui va rămâne vie. Sincere condoleanțe familiei îndurerate, De necrezut!!!! Nu îmi vine să cred! Nana Ion! Drum lin!!! Nu te voi uita!”, sunt doar câteva dintre mesajele lăsate de cei care l-au cunoscut sau i-au apreciat muzica.

Moartea lui Ion Drăgan reprezintă o pierdere majoră pentru folclorul românesc, iar imaginile și momentele surprinse înainte de tragedie rămân mărturii ale unui artist care și-a dedicat întreaga viață cântecului popular.

CITEŞTE ŞI: Cauza morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt

Ultimele imagini cu Ion Drăgan în viață. Cu cine s-a întâlnit artistul înainte să facă infarct

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Surpriză uriașă pentru Theo Rose, după ce a plecat de la Vocea României: ”Este o mare onoare!”
Știri
Surpriză uriașă pentru Theo Rose, după ce a plecat de la Vocea României: ”Este o mare onoare!”
Teodora Ghenciu a pus un mesaj pentru colindători, pe ușa apartamentului. Când l-au citit, au făcut stânga-mprejur!
Știri
Teodora Ghenciu a pus un mesaj pentru colindători, pe ușa apartamentului. Când l-au citit, au făcut stânga-mprejur!
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată. Credeți-mă pe cuvânt, va durea tare”
Mediafax
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată....
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de la moartea acestuia. Liderul interlop se răsucește în mormânt
Gandul.ro
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie sub 38 de ani care acceptă să îi nască un copil
Adevarul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro...
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor....
Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, a costat 2 dolari
Mediafax
Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde...
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
GALERIE FOTO. Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Cât a durat și a cât a costat
Digi 24
GALERIE FOTO. Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Cât a...
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de la moartea acestuia. Liderul interlop se răsucește în mormânt
Gandul.ro
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de la moartea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Surpriză uriașă pentru Theo Rose, după ce a plecat de la Vocea României: ”Este o mare onoare!”
Surpriză uriașă pentru Theo Rose, după ce a plecat de la Vocea României: ”Este o mare onoare!”
Teodora Ghenciu a pus un mesaj pentru colindători, pe ușa apartamentului. Când l-au citit, au făcut ...
Teodora Ghenciu a pus un mesaj pentru colindători, pe ușa apartamentului. Când l-au citit, au făcut stânga-mprejur!
Zodia care renaște din propria cenușă în 2026, potrivit faimoasei Neti Sandu: Căsătorie, job nou ...
Zodia care renaște din propria cenușă în 2026, potrivit faimoasei Neti Sandu: Căsătorie, job nou și noroc pe toate planurile
Boala gravă de care a suferit Ion Drăgan. A avut nevoie de 5 operații: ”Doream din toată inima ...
Boala gravă de care a suferit Ion Drăgan. A avut nevoie de 5 operații: ”Doream din toată inima să treacă”
BANCUL ZILEI | Păhărelele de pălincă ale lui Gheorghe
BANCUL ZILEI | Păhărelele de pălincă ale lui Gheorghe
E necesar să încălzești motorul iarna, înainte să pleci? Ce recomandă specialiștii
E necesar să încălzești motorul iarna, înainte să pleci? Ce recomandă specialiștii
Vezi toate știrile
×