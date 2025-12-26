Când și unde va fi înmormântat Ion Drăgan. Apropiații artistului au făcut anunțul

Ion Drăgan, unul dintre cei mai apreciați interpreți ai folclorului gorjenesc, a încetat din viață în dimineața zilei de 25 decembrie 2025, la vârsta de 54 de ani.

Artistul s-a stins în urma unui infarct suferit chiar în ziua de Crăciun, iar dispariția sa a provocat un val de emoție în rândul publicului și al colegilor de scenă.

Când și unde va fi înmormântat Ion Drăgan

Cei care doresc să își ia rămas bun de la interpretul dispărut pot face acest lucru încă de acum. Trupul neînsuflețit al profesorului de canto se află la domiciliul său, pe strada Principală din Bălești, la numărul 107.

Potrivit fratelui artistului, înmormântarea va avea loc duminică după-amiază, iar sicriul va fi depus în cimitirul din Bălești. Apropiații au făcut public anunțul pentru ca toți cei care l-au apreciat să poată participa la ceremonia funerară.

Ultimele imagini surprinse cu doar câteva ore înainte de tragedie îl prezentau pe interpret într-o formă bună, implicat în tradițiile specifice sărbătorilor de iarnă și conectat la atmosfera festivă, așa cum îl cunoșteau cei apropiați. Nimic nu părea să prevestească sfârșitul fulgerător.

În ajunul morții, Ion Drăgan mersese să colinde o colegă de breaslă, iar în noaptea de Crăciun avusese o discuție telefonică cu dirijorul orchestrei Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului”. Potrivit apropiaților, conversația a fost una obișnuită, fără semne care să indice o problemă medicală.

Tragedia a fost descoperită în dimineața zilei de 25 decembrie, când tatăl artistului l-a găsit fără suflare în locuința sa din comuna Bălești, județul Gorj.

Ultimul mesaj public al interpretului, postat pe Facebook cu o zi înainte de deces, a căpătat acum o încărcătură emoțională aparte:

„Un Crăciun Fericit! Să aveți prieteni cu sănătate și noroc în toate să aveți”.

Cuvintele care trebuiau să fie o simplă urare de sărbători sunt privite astăzi ca un mesaj simbolic al ultimelor sale clipe.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a transmis un mesaj oficial în memoria artistului:

„În cei 25 de ani dedicați cântecului popular românesc, Ion Drăgan nu a alergat după glorie, ci a dorit, mai presus de toate, să câștige dragostea și respectul publicului. Din păcate, cunoscutul interpret de muzică populară s-a stins din viață în prima zi de Crăciun, lăsând în urmă un gol profund în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat. Muzica populară românească a pierdut un mare nume, un artist dedicat și un om care a trăit prin și pentru cântec. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace”.

Reacțiile din mediul online au fost numeroase, prietenii și admiratorii exprimându-și durerea și neîncrederea în fața veștii tragice.

„Nu pot să cred așa ceva.. Drăgan Ion, Draganelu’ spune ca nu-i adevărat!, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Amintirea lui va rămâne vie. Sincere condoleanțe familiei îndurerate, De necrezut!!!! Nu îmi vine să cred! Nana Ion! Drum lin!!! Nu te voi uita!”, sunt doar câteva dintre mesajele lăsate de cei care l-au cunoscut sau i-au apreciat muzica.

Moartea lui Ion Drăgan reprezintă o pierdere majoră pentru folclorul românesc, iar imaginile și momentele surprinse înainte de tragedie rămân mărturii ale unui artist care și-a dedicat întreaga viață cântecului popular.

