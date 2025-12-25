Acasă » Știri » Ultimul mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară

Ultimul mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară

Ultimul mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Ion Drăgan s-a stins din viaţă chiar de Crăciun, la doar 54 de ani. Foto: Facebook

Astăzi, 25 decembrie, lumea folclorului românesc a fost zguduită de o veste dureroasă. Interpretul de muzică populară Ion Drăgan, unul dintre cei mai apreciați artiști ai Gorjului, s-a stins din viață la doar 54 de ani.

Moartea sa neașteptată, chiar în ziua de Crăciun, a lăsat în urmă un gol imens și a provocat un val de emoție în rândul celor care l-au cunoscut și l-au ascultat.

Ultimul mesaj al lui Ion Drăgan

Originar din județul Gorj, Ion Drăgan și-a dedicat întreaga carieră promovării folclorului autentic și portului tradițional gorjenesc. A fost un artist care a reușit să cucerească inimile publicului prin vocea sa și prin respectul față de tradițiile românești.

Vestea dispariției sale a șocat nu doar comunitatea locală, ci și întreaga țară, fiind considerat un reper al muzicii populare.

Potrivit informațiilor, Ion Drăgan a decedat în locuința sa din comuna Bălești, județul Gorj. Tatăl său ar fi fost cel care l-a descoperit, în timp ce acesta se afla în pat. Tragedia s-a produs la scurt timp după ce artistul postase pe rețelele de socializare un mesaj de sărbători.

„Un Crăciun Fericit! Să aveți prieteni cu sănătate și noroc în toate să aveți”, este ultimul mesaj transmis de Ion Drăgan pe pagina sa de Facebook, înainte de tragedie.

Ultimul mesaj postat de Ion Drăgan pe Facebook

Lumea muzicii este în doliu

Reacțiile celor care l-au cunoscut nu au întârziat să apară. Prieteni, colegi și admiratori au transmis mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare, exprimându-și șocul și durerea.

 „Nu pot să cred așa ceva.. Drăgan Ion, Draganelu’ spune ca nu-i adevărat!, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Amintirea lui va rămâne vie. Sincere condoleanțe familiei îndurerate, De necrezut!!!! Nu îmi vine să cred! Nana Ion! Drum lin!!! Nu te voi uita!”, sunt câteva dintre comentariile lăsate în urma pierderii interpretului.

Înainte de tragedie, interpretul ar fi discutat cu dirijorul orchestrei Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului”, semn că planurile sale artistice continuau. Moartea sa subită lasă un gol imens în folclorul românesc, dar și în sufletele celor care l-au iubit.

Ultimul său mesaj, plin de bucurie și urări de sănătate, rămâne acum un simbol al generozității și al spiritului său cald, amintind tuturor de omul și artistul Ion Drăgan.

Dispariția lui Ion Drăgan marchează o pierdere grea pentru cultura tradițională românească, iar amintirea sa va continua să trăiască prin cântecele și prin respectul pe care l-a arătat față de folclorul autentic.

