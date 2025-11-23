Acasă » Știri » 8 ani de la moartea Ilenei Ciuculete. Cum arată acum mormântul regretatei artiste: „Offf, ce păcat și ce trist”

8 ani de la moartea Ilenei Ciuculete. Cum arată acum mormântul regretatei artiste: „Offf, ce păcat și ce trist"

De: Anca Chihaie 23/11/2025 | 12:13
8 ani de la moartea Ilenei Ciuculete. Cum arată acum mormântul regretatei artiste: „Offf, ce păcat și ce trist”
Au trecut 8 ani de la moartea regretatei artiste Ileana Ciuculete/ Sursa foto: Facebook
Au trecut opt ani de la moartea Ilenei Ciuculete, însă numele și imaginea ei continuă să rămână vii în memoria publicului. Regretata interpretă de muzică populară, apreciată pentru sensibilitatea și energia cu care își transmitea cântecele, s-a stins din viață pe 14 martie 2017, în urma unei afecțiuni grave descoperite mult prea târziu. 

Familia Ilenei Ciuculete obișnuiește să organizeze anual o slujbă de pomenire, în special în preajma zilei în care artista a încetat din viață. La aceste momente participă, de regulă, cei apropiați, copiii, rudele și câteva persoane care i-au fost devotate încă din timpul vieții. Totul se desfășoară într-un cadru discret, cu aerul unei tradiții păstrate din respect pentru cea care le-a fost mamă, ființă dragă și sprijin.

Cum arată acum mormântul regretatei artiste

În prezent, la aproape un deceniu de la tragicul moment, mormântul artistei continuă să fie un loc încărcat de emoție, unde familia și prietenii apropiați vin periodic pentru a-și aduce omagiul. Locul de veci se află întreținut cu grijă, iar detaliile care îl înconjoară reflectă respectul și dragostea celor rămași în urmă. Crucea albă, aranjamentele florale și spațiul curat din jur conturează un loc de odihnă demn de imaginea și statutul Ilenei Ciuculete.

Cum arată acum mormântul regretatei artiste/Foto: Facebook

În ultima perioadă, mai mulți artiști și colegi de scenă au trecut pe la mormântul cântăreței, semn că legătura creată în anii petrecuți împreună nu s-a stins odată cu dispariția ei fizică. De curând, artista Jeni Nicolau a fost la cimitirul în care se odihnește Ileana Ciuculete și i-a adus omagii.

De fiecare dată când cineva aprinde o lumânare sau depune un buchet de flori, atmosfera se umple de o emoție aparte, iar amintirea Ilenei revine în sufletele celor care i-au cunoscut muzica și felul cald de a fi. În ciuda trecerii timpului, locul rămâne o prezență constantă pe harta celor care mai simt nevoia să se reculeagă sau să își amintească momentele în care artista aducea lumină în viețile lor.

„M-am oprit la mormântul Ilenei Ciuculete ca să aprind o lumânare. Offf, ce păcat și ce trist este să știi că un om atât de iubit, o mare artistă, a plecat în lumea fără de dor. Toate filmările unde era ea parcă străluceau de veselie debordantă și când râdea Ileana, ieșea soarele din nori. Să fii purtată în lumină, Ileana noastră dragă, și să te odihnești în pace!”, a fost mesajul transmis de Jeni Nicolau.

