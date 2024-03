Ce s-a întâmplat la mormântul Ilenei Ciuculete, la 7 ani de la moartea artistei. Dezvăluiri de ultimă oră: ”Băieții au făcut...”

În data de 14 martie 2024, s-au împlinit 7 ani de când regretata artistă Ileana Ciuculete a plecat dintre noi. Doina Belu, nașa cântăreței și a lui Cornel Galeș, a povestit ce s-a întâmplat în ziua respectivă la mormânt, dar și ce au făcut băieții interpretei de muzică populară.

Ileana Ciuculete a murit pe data de 14 martie 2017 la vârsta de 59 de ani. Regretata artistă a fost răpusă de o boală gravă, lăsând multă durere în sufletul apropiaților. Mama ei, care a împlinit recent 94 de ani, este mereu cu gândul la fiica sa. Și-a pierdut fiica în ziua în ziua în care împlinea 87 de ani și îi duce dorul în fiecare zi.

Au trecut 7 ani de la decesul cântăreței Ileana Ciculete, iar băieții ei, Cristian și Mugurel Sfetcu, au făcut parastas atât la Craiova, cât și la București, înainte de intrarea în postul Paștelui. La pomană au fost preparate diverse, precum ciorbă de perișoare, sarmale sau prăjituri.

„Băieții au făcut parastas și la București, dar și la Craiova. Au făcut și ei, am făcut și eu. A fost dorința lor să nu facem nicio poză, a familiei. Dar am făcut de mâncare pentru pomană. Am făcut ciorbică de perișoare, am făcut sarmale, prăjituri.

Ei eu venit de la Craiova cu coliva făcută, dar am făcut și eu. Am fost și eu cu coliva mea. Au avut vreo 12 pachete consistente cu prosoape în ele.”, a declarat Doina Belu, cea care a fost nașa Ilenei Ciuculete și a lui Cornel Galeș, pentru Viva.