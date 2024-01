Parastasul Ionelei Prodan, festival de băuturi și mâncăruri fine. Anamaria Prodan: “Am pus în pachete exact ce mânca ea”

Anamaria Prodan (51 de ani) a organizat un adevărat festival de băuturi și mâncăruri fine în memoria mamei sale. De Sfântul Ioan, cu ocazia zilei onomastice a regretatei soliste de muzică populară, Ionela Prodan, impresara a împărțit pachete pline cu delicatese.

Citește și: EXPERIENȚA PE CARE A AVUT-O ANAMARIA PRODAN, LA AMERICA EXPRESS. CE REACȚIE A AVUT ROMICĂ ȚOCIU: „A TRĂIT CEA MAI GROAZNICĂ NOAPTE DIN VIAȚA EI”

În data de 16 aprilie 2018, Ionela Prodan s-a stins din viață, după o luptă grea cu o boală nemiloasă. Artista avea probleme grave la pancreas și a decedat la Spitalul Elias, în urma unui stop cardiorespirator. Avea o relație specială cu fiica ei.

Așadar, Anamaria Prodan a avut mereu grijă să îi cinstească memoria mamei sale și a organizat tot timpul parastase spectaculoase. În anul 2022, a chemat diverși colegi de breaslă ai interpretei de muzică populară care au cântat la mormântul ei. Iar acum, impresara a uimit cu delicatesele puse în pachetele împărțite de pomană.

De Sfântul Ioan, Anamaria Prodan a organizat în memoria mamei sale un parastas special. A fost ca un festival de băuturi și mâncăruri fine. Ionela Prodan și-ar fi sărbătorit ziua onomastică, dacă mai era în viață. Așadar, fiica ei a vrut să îi cinstească memoria cum se cuvine. Impresara a făcut pachete cu preparate care îi plăceau artistei, precum icrele negre.

„Mamei mele îi plăceau foarte tare icrele negre. Am pus în pachete exact ce mânca ea. Nu am făcut din asta o știre. Nu m-a interesat ce comentează lumea. Am împărțit tuturor ceea ce iubea ea. Atât și nimic mai mult.

Pentru mama mea și în amintirea ei nimic nu este prea mult sau prea scump. Nu m-a interesat niciodată și nici nu o să mă intereseaze vreodată. Nici pe mine, nici pe ai mei!

Gabriela Lucuțar a fost la înălțime. Lipită mereu de mine. Ca o soră. A făcut ceva minunat și de această sărbătoare în cinstea mamei mele.“, a declarat Anamaria Prodan, pentru click.ro.