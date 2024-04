Cristina Șișcanu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile! Ce a pățit soția lui Mădălin Ionescu: ”Este așa de greu...”

Duminică, 28 aprilie, Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au făcut petrecerea pentru ziua de naștere a fiicei lor, Petra. Deși aniversarea micuței este un motiv de bucurie, prezentatoarea TV a izbucnit în plâns. Aceasta a vorbit cu ochii în lacrimi despre suferința imensă prin care trece. Internauții su sfătuit-o să se roage și să se bucure de timpul petrecut cu familia.

La începutul lunii martie, Cristina Șișcanu a trecut printr-o mare dramă. Tatăl ei s-a stins din viață, iar pierderea i-a provocat o mare suferință. Prezentatoarea de la Motropola TV avea o relație specială cu părintele său și nu poate trece deloc peste moartea lui.

Cristina Șișcanu organizează pentru fiica ei o petrecere cu ocazia zilei sale de naștere și încearcă să fie puternică pentru ea. Totuși, în suflet, ascunde o mare suferință. Prezentatoarea TV nu poate trece peste decesul tatălui său. Îi simte lipsa în fiecare zi, mai ales în astfel de momente speciale. Ultima perioadă a fost una extrem de grea pentru ea și a încercat să mai aline durerea plecând într-o vacanță, însă în zadar.

„Ziua Petrei este mâine, dar astăzi îi facem petrecerea. Și de când m-am trezit, de dimineață, am o stare emoțională foarte… mă abțin să nu plâng. Am ieșit repede din casă, trebuie să mă duc să mai fac niște lucruri organizatorice și voiam mai repede să ies, ca să nu mă vadă copiii.

Mă gândesc că tata nu e. Este așa de greu, și cu cât trece timpul este și mai greu. Credeam că o să fie mai ok și o să gestionez mai bine. Am încercat să mă iau cu foarte multe lucruri pe care le avem de făcut, și profesionale, și toate responsabilitățile legate de casă, de familie.

Am avut o perioadă foarte încărcată și lucrul ăsta m-a ținut cumva sus. Nu mi-am permis să cad. Am fost și în vacanța aceea în Italia, am încercat să fac tot felul de lucruri ca să pot să fiu cu starea emoțională sus, să nu cad. Însă e foarte greu.”, a mărturisit Cristina Șișcanu, pe Facebook.