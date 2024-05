Abia acum a recunoscut! Motivul pentru care Simona Gherghe a renunțat la emisiunea „Acces Direct” și i-a cedat locul Mirelei Vaida

Simona Gherghe este una dintre prezentatoarele TV apreciate din România. În prezent, aceasta se află la cârma emisiunii „Mireasa” de la Antena 1, însă ani de zile s-a ocupat de proiectul „Acces Direct”. În anul 2018, blondina a renunțat la cea din urmă emisiune, iar atunci publicul a fost nedumerit și s-a întrebat ce a făcut-o pe aceasta să demisioneze. Abia acum, Simona Gherghe a vorbit deschis despre subiect și a dezvăluit motivele ce au făcut-o să renunțe.

În luna august a anului 2010, Simona Gherghe se instaura la cârma show-ului „Acces Direct”. Vreme de opt ani, blondina a prezentat proiectul de la Antena 1, însă în 2018, după a doua naștere, vedeta a decis să abandoneze formatul. Deși mai marii postului își doreau ca aceasta să rămână în fruntea emisiunii nu au reușit să o convingă să își păstreze poziția. De nu a mai vrut Simona Gherghe să mai audă de „Acces Direct”?

Așa cum spuneam, în anul 2018, Simona Gherghe a decis să se retragă din proiectul „Acces Direct”. Locul ei a fost ținut pentru o scurtă perioadă de Cristina Cioran, iar mai apoi Mirela Vaida a devenit „titulară”. La acea vreme, toată lumea s-a întrebat de ce vedeta a renunțat la emisiunea ce îi aducea bani frumoși, iar acum această întrebare și-a găsit răspunsul.

În cadrul unui interviu recent, Simona Gherghe a vorbit despre plecarea ei de la „Acces Direct”. Se pare că emisiunea o consumase pe vedetă și a adus-o în punctul în care a simțit că nu mai poate. Cazurile, adesea tragice, prezentate în cadrul show-ului și-au pus amprenta asupra prezentatoarei, care a decis în cel din urmă că este mai bine să facă un pas în spate.

Astfel, secătuită și dorindu-și să petreacă mai mult timp alături de familia sa, Simona Gherghe a decis că este momentul să se retragă. De asemenea, aceasta a mai mărturisit că le-a propus șefilor să schimbe formatul de la „Acces Direct”, însă a fost refuzată, fapt ce a convins-o să își semneze demisia.

„Atât am rezistat. E un format solicitant și controversat, greu, apăsător. Atât am putut duce sufletește. După ce l-am născut pe Vlad, le-am spus că eu nu mai pot face formatul, dar că aș putea să mă întorc dacă schimbăm totul acolo: și formatul, și numele. S-o luăm de la zero. Ei au considerat că încă are potențial, așa că l-au păstrat în grilă. Și, după cum se vede, formatul face cifre și are fanii săi și azi.

Mi-am dorit mai multă liniște și mai mult timp pentru familie. De altfel, unul dintre motivele pentru care am acceptat noua emisiune a fost faptul că pot să am diminețile și după-amiezile libere, să mă pot ocupa de Ana și Vlad”, a declarat Simona Gherghe, potrivit viva.ro.