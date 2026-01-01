Acasă » Știri » Britney Spears, mesaj neașteptat despre Kevin Federline: „Din momente grele pot ieși lucruri bune”

De: Diana Cernea 01/01/2026 | 07:50
Britney Spears a revenit pe Instagram cu un ton surprinzător de calm și introspectiv, după o lună marcată de tensiuni cu fostul ei soț, Kevin Federline. Artista a publicat un mesaj lung — ulterior scurtat — alături de un videoclip în care dansează pe piesa lui Adele, Send My Love (To Your New Lover). Un soundtrack perfect pentru starea ei actuală.

„Când trecem prin încercări, apar și lucruri frumoase”

„Încă nu mi-am găsit rochia de seară pentru anul acesta”, a scris Britney, adăugând: „Reflecția face bine sufletului. Uneori, când se întâmplă lucruri grele, apar și lucruri frumoase și învățăm.” — o trimitere directă la ultimele luni, dominate de apariția memoriilor lui Federline, You Thought You Knew, și de acuzațiile reluate împotriva ei în presă.

Britney își îndeamnă apoi fanii să rămână conectați la copilul interior: „Numiți-o imaturitate, prostie, enervare. Creștem și devenim femei, dar trebuie să avem curajul de a proteja partea cea mai sensibilă din sufletul nostru și de a-i permite să se revolte. Copilul din noi trebuie să vorbească în momentele noastre de vulnerabilitate.”

Mesajul devine și mai profund: „Tristețea și întunericul rămân pentru a ne învăța ce înseamnă să pierzi pe cineva, durerea și suferința. Uneori, prin suferință, urâțenie și sacrificiu, pot apărea lucruri rare și frumoase. Dacă le putem împărtăși cu altcineva, ea va ști că nu e singură, iar femeia din mine va veghea ca eu să-mi găsesc drumul.”

De la filozofie la glume despre mâncare

În stilul ei caracteristic, Britney schimbă brusc registrul: „PS: Nici nu mai pot să mă uit la mâncare după Thanksgiving. Am exagerat, nu am fost cuminte deloc, dar a fost atât de bună. Iartă-mă, Tată.”

A doua zi, artista a editat postarea, lăsând doar o frază ironică: „Mă simțeam drăguță în costumul ăsta de baie. Psss, trebuie să-mi găsesc pantofii Mary Jane.”

Potrivit Vanity Fair, declarația ei vine pe fondul răspunsului oficial transmis pe 14 octombrie de reprezentantul ei, după apariția memoriilor lui Federline: „Cu aceste dezvăluiri, el și alții profită din nou de faima ei, imediat după ce Kevin a oprit plata pensiei alimentare. Britney se gândește doar la fiii ei, Sean Preston și Jayden James.”

Britney și-a spus deja povestea în propriile memorii, însă, din câte se pare, drama publică dintre ea și Federline continuă să genereze titluri pe primele pagini — chiar și atunci când artista încearcă doar să danseze, să respire și să-și lase copilul interior să vorbească.

