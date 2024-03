Cum s-a apărat Cristina Şişcanu, după ce a fost acuzată că nu ţine doliu după tatăl ei: „Nu judecaţi, oameni buni”

Cristina Șișcanu trăiește un adevărat calvar! Vedeta și-a pierdut tatăl și are parte de o durere cumplită. A dat vestea tristă pe rețelele de socializare, apoi a încercat să vorbească despre nenorocirea suferită. Moderatoarea TV a găsit puțină putere să treacă peste acest episod tragic, pentru a fi alături de familia ei. Doar că, internauții au acuzat-o că nu ține doliu după părintele ei, iar ea a lămurit lucrurile.

Cristina Șișcanu a suferit o pierdere imensă și trece acum printr-un adevărat calvar. Tatăl jurnalistei a murit, iar ea nu-și poate reveni din șoc. Suferă enorm, însă este conștientă că trebuie să meargă mai departe, să aibă grijă de familia ei. Aceasta a făcut diverse postări în mediul online, care nu au avut legătură cu părintele ei și nici cu moartea acestuia, iar internauții au judecat-o aspru. Gurile rele de pe internet consideră că prezentatoarea TV nu ține doliu după tatăl ei. Cristina Șișcanu s-a simțit afectată să citească astfel de mesaje și de comentarii, așa că a ținut să ofere câteva explicații.

„Astăzi am fost la televiziune și am înregistrat o nouă ediție pentru emisiune. Ce vreau să vă spun este că durerea e aici și în momentele în care rămân singură și, de exemplu, conduc, durerea iese, gândurile mă cuprind și durerea atinge cote maxime, pentru că în acel moment mă cufund în aceste trăiri și sunt cele mai grele momente, atunci când rămân singură și nu fac nimic. Așa că evit astfel de situații să pot fi puternică și lucrez cu mine însămi să pot să rezist, pentru că am o familie, am copii, am viața profesională.

Iar faptul că eu sunt și aici, pe Facebook și pe Instagram, lucrurile acestea mă ajută foarte mult să încerc să depășesc această stare cumplită pe care o simt. Nu judecați, oameni buni. Nu mai aruncați cu vorbe grele. Nu schimbă cu nimic intensitatea durerii faptul că fac video-uri pentru Facebook sau dacă n-aș face. În schimb, mă ajută să mă mențin pe linia de plutire, ceea ce este foarte important.

Eu nu pot să fiu doborâtă acum, nu-mi permit acest lucru. De mine depind alte persoane, sunt copiii mei, soțul meu, mama, persoane care depind de mine emoțional. Nu-mi permit să mă scufund în durere și să clachez sau să am anumite stări de anxietate sau depresie, cum fac foarte multe persoane atunci când pierd pe cineva drag. Eu trebuie să rămân pe linia de plutire și ușor-ușor să depășesc, deși niciodată nu va mai fi ca înainte. Sunt conștientă de lucrul ăsta. Nu mai judecați”, a spus Cristina Șișcanu, într-un clip postat pe rețelele de socializare.