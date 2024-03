Mădălin Ionescu nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi!  Vestea care l-a dărâmat pe soțul Cristinei Șișcanu: „Nu pot să fac asta”

Ultima perioadă nu a fost una prea ușoară pentru Mădălin Ionescu. Recent, socrul acestuia s-a stins din viața, lucru ce a adus multă tristețe în familia lui. Ei bine, după această tragedie, bărbatul a mai primit încă o lovitură dură. Un alt suflet drag lui este pe cale să treacă în neființă, fapt ce l-a distrus pe Mădălin Ionescu și l-a făcut să izbucnească în lacrimi. Soțul Cristinei Șișcanu și-a împărtășit durerea cu fanii din mediul online.

Mădălin Ionescu traversează o perioadă extrem de grea. În urmă cu doar câteva zile și-a înmormântat socrul, iar acum o altă năpastă a ajuns în familia lui. Soțul Cristinei Șișcanu și-a făcut curaj și a vorbit despre momentele grele prin care trece, iar fanii au fost profund impresionați, mai ales când au văzut că acesta nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Cu ce problemă se confruntă Mădălin Ionescu?

Mădălin Ionescu le-a povestit urmăritorilor săi că traversează o perioadă dificilă și suferă tare mult. Mai exact, bărbatul a dezvăluit că Thor, câinele său, a ajuns la finalul vieții. Se pare că bătrânețea i-a adus patrupedului și multe probleme de sănătate, iar veterinarul nu îi mai dă nicio șansă.

Mădălin Ionescu a fost sfătuit să îi curme suferința câinelui său, însă acesta a mărturisit că nu poate face acest pas. Deși a încercat să se țină tare în timp ce vorbea despre suferința lui, soțul Cristinei Șișcanu nu a putut să se mai abțină și a izbucnit în lacrimi.

Acesta a mărturisit că își iubește câinele extrem de mult și nu vede viața fără el. De asemenea, Mădălin Ionescu a dezvăluit că nu o să mai poată niciodată să își ia un câine după Thor și i-a avertizat pe cei care vor să facă acest pas că suferința este enormă atunci când patrupedul îmbătrânește și trebuie să îți iei adio de la el.

„Mă confrunt cu un nou moment greu… Vă rog să nu ignorați apelul meu… Din păcate, mă confrunt cu altă situație dificilă. Thor(n.r. câinele său) este foarte bolnav. Deși l-am internat mai multe zile și îi administrez peste 15 pastile pe zi, din păcate, îi este din ce în ce mai greu.

Și tahicardic, are probleme mari cu inima. Pe lângă artroza lui și acest carcinom tiroidian care i-a dat peste cap tot organismul, poate să mănânce și un vițel și nu asimilează nimic.(…) Stomacul este praf. Are o viață de chin în acest moment, sunt medici care m-au sfătuit sa îi administrez acea injecție și nu pot să fac asta. N-o să mai pot să-mi iau câini niciodată după el. Iertați-mă, probabil sunt sub influența unor emoții deosebite în această perioadă.

Încă o dată, vă rog să vă gândiți bine când vă luați câine. Trebuie să aveți o disponibilitate sufletească enormă, pe lângă posibilități financiare. Iar când vine clipa bătrâneții și a momentului final, este cumplit, pentru că aceste ființe nevinovate ne iubesc necondiționat. La oameni se întâmplă foarte rar lucrul ăsta”, a mărturisit Mădălin Ionescu.