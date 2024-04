SUA au fost zguduite într-o singură zi de 70 de tornade. Au fost distruse case, mașini și terenuri

Statele Unite ale Americii au fost zguduite de 70 de tornade într-o singură zi, vineri, 26 aprilie. Cerul a fost sfâșiat de vârtejuri uriașe și întunecate, un fenomen deosebit de impresionant.

Cel puțin trei persoane au suferit răni, zeci de clădiri au fost devastate, linii electrice smulse, iar trenuri au deraiat în centrul Statelor Unite, unde Serviciul Meteorologic Național (NWS) a înregistrat peste 70 de tornade.

American Weather Services (NWS) a raportat peste 70 de tornade înregistrate în cursul zilei de vineri, 26 aprilie, cu cea mai mare parte a lor în apropierea orașului Omaha, Nebraska, și în regiunea din apropierea statului Iowa.

Fotografii și videoclipuri transmise de la fața locului de către pasionații de fenomene meteorologice extreme, cunoscuți și sub numele de „vânători de furtuni”, au fost distribuite pe rețelele de socializare. Aceste imagini surprind vârtejuri imense de culoare neagră care străbat cerul, ridicând în aer pământ, praf și diverse materiale în calea lor.

În apropierea orașului Lincoln, mai la sud, o tornadă a lovit un hangar industrial. Aproximativ 70 de persoane aflate în interior în momentul prăbușirii clădirii au fost evacuate. Autoritățile din comitatul Lancaster au declarat într-o conferință de presă că trei dintre aceste persoane au suferit răni minore, fără a fi în pericol de viață.

Serviciul Meteorologic Național (NWS), care a emis vineri numeroase avertismente de tornadă în mai multe state din centrul Statelor Unite, a prognozat o continuare a acestor fenomene meteorologice și sâmbătă. Acest sistem este anticipat să afecteze această vastă regiune de câmpii agricole, până în statul Texas.

VIDEO | More footage of the tornado damage in the Omaha Nebraska area#breaking #omaha #Nebraska #iawx #tornado pic.twitter.com/qZAypXy0Uh

— Crime With Bobby (@crimewithbobby) April 26, 2024