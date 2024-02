Mădălin Ionescu, pe muchie de cuțit! Care a fost cea mai grea perioadă din viața acestuia: „A fost crunt”

Mădălin Ionescu (53 de ani) este acum un bărbat fericit și împlinit, atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Însă, dacă viața este acum roz pentru el, acesta a mărturisit că în urmă cu ani de zile lucrurile nu stăteau deloc așa. Se pare că soțul Cristinei Șișcanu a trecut printr-o perioadă destul de grea, ce l-a adus chiar în punctul de a ceda.

Deși acum este un om echilibrat, care nu se poate plânge de nimic, în urmă cu ani de zile viața lui Mădălin Ionescu era creionată în nuanțe gri. Se pare că acesta a traversat o perioadă destul de dificilă, iar acum și-a deschis sufletul și a vorbit despre cele întâmplate în tinerețea lui.

Mădălin Ionescu face parte din categoria vedetelor care sunt deschise cu fanii lor din mediul online și păstrează legătura cu aceștia. Recent, soțul Cristine Șișcanu a răspuns curiozității fanilor săi, iar discuția a ajuns într-o zonă neagră.

Mai exact, Mădălin Ionescua a fost întrebat de unul dintre urmăritorii săi dacă s-a confruntat până acum cu depresia. Acesta nu a ezita să răspundă și a mărturisit că nu a suferit de depresie, însă în viața lui a exista o perioadă grea, în care a crezut că o să cedeze.

Se pare că vârsta de 23 de ani l-a prins pe Mădălin Ionescu pe picior greșit, iar atunci lumea acestuia părea că se destramă. La acea vreme s-a confruntat cu numeroase probleme și spune că a lucrurile prin care a trecut au fost crunte.

„Nu. Depresia e un lux… Nu am avut timp pentru așa ceva, dar am trăit momente în care m-am gândit că aș putea să dispar. Faza mea de ‘gnosis’, de căutare a sensului și de obținere a unor răspunsuri, pe care am trăit-o pe la 23 de ani, a fost cruntă. Am depășit-o după o zbatere teribilă și am devenit mai puternic!”, a fost răspunsul lui Mădălin Ionescu.