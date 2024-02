Cristina Șișcanu, semne de gelozie! Recunoaște că îl controlează pe Mădălin Ionescu: „Din când în când mai fac o cercetare”

Cristina Șișcanu (39 de ani) a recunoscut că îl controlează pe Mădălin Ionescu (53 de ani) în telefon. Cuprinsă de aburii geloziei, prezentatoarea TV susține că îl mai verifică din când în când pe soțul ei.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu sunt căsătoriți de 12 ani și se bucură de povestea lor de dragoste, alături de fiica lor, Petra, și de fiul prezentatorului TV din prima căsnicie, Filip. Cei doi sunt foarte transparenți atunci când vine vorba de căsnicia lor. Sunt urmăriți în mediul online de sute de mii de oameni, așa că sunt foarte activi. Nu se feresc să vorbească despre viața personală, chiar dacă, uneori, spusele lor nu sunt pe placul tuturor.

Cristina Șișcanu susține că este o soție relaxată și că are foarte mare încredere în Mădălin Ionescu. Totuși, asta nu o împiedică să îl controleze în telefon. Prezentatoarea TV a recunoscut că își mai verifică partenerul de viață din când în când. Este curioasă să vadă ce se mai întâmplă în dispozitivul mobil al lui, așa că îl ia la analizat câteodată.

„Eu sunt o soție relaxată, nu stau ca pe ace, nu sunt stresată, știu foarte bine ce relație avem, simt că e totul în regulă, că există conexiunea aceea puternică, nu este absolut nicio problemă, însă totuși din când în când mai fac o cercetare mică, cam de 5 ori pe an.

Videoclipul în cadrul căruia Cristina Șișcanu a recunoscut că îi controlează telefonul lui Mădălin Ionescu a adunat și o mulțime de critici. Internauții au acuzat-o că îi este teamă să nu fie părăsită de soț. Comentariile au deranjat-o pe prezentatoarea TV și a reacționat dur. Ea susține că nu este vorba despre așa ceva, iar „verificările” le face doar preventiv.

„Nu mai pot cu mentalități de genul acesta și, de fapt, femeile care scriu genul acesta de mesaje nu își dau seama că este despre ele, nu despre mine. Am făcut acel video în care am recunoscut că de câteva ori pe an îi verific telefonul lui Mădălin. Așa preventiv, să vedem că situația corespunde cu intuiția mea și despre tot ce știu despre relația noastră.

Era o discuție funny, între mine și voi. Însă unele femei au putut să nască câteva idei. «Ți-e frică, ți-e frică să nu te părăsească că rămâi săracă.» Măi, femeilor, voi ce impresie aveți, că eu muncesc pe nasturi?

Credeți că am ajuns la 40 de ani să depind financiar de iubitul meu, de soțul meu? Asta înseamnă că voi așa gândiți în viețile voastre și că voi țineți cont de partea asta financiară? Trist, pentru voi, nu pentru mine.”, a mai spus Cristina Șișcanu.