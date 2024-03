Cristina Șișcanu, la Poliție după ce a fost țepuită! A comandat produse de peste 400 de lei, dar a avut un șoc când a primit coletul

Cristina Șișcanu a trecut printr-o nouă situație dificilă! Soția lui Mădălin Ionescu a clacat, după ce și-a luat țeapă pe internet. Prezentatoarea de televiziune le-a povestit tuturor prin ce clipe stresante a fost nevoită să treacă și cum a ajuns să ceară ajutorul Poliției. Influencerița a căzut pradă unei escrocherii, după ce a comandat de pe un site anume, un colet „surpriză”. Este decisă să-și caute dreptatea!

Cristina Șișcanu are parte numai de evenimente bizare. După tragedia care s-a abătut în viața ei odată cu moartea tatălui, vedeta a fost nevoită să treacă din nou prin momente critice, după ce a căzut pradă unei escrocherii. Prezentatoarea TV s-a gândit să-și comande un colet „surpriză” de pe internet, pentru care a plătit suma de 400 de lei. Ei bine, nu și-a primit pachetul mult așteptat, ci o țeapă de zile mari. Nu s-a putut abține, așa că a decis să ia toate măsurile în acest caz. Le-a spus urmăritorilor ei din mediul online, că va merge la Poliție, apoi la firma de curierat pentru a rezolva problema.

„În urma țepei pe care mi-am luat-o, am următoarele variante. Mi-a scris o doamnă care lucrează în curierat că aceste lucruri se întâmplă frecvent și firmele de curierat se confruntă zilnic cu astfel de situații și m-a sfătuit să fac în felul următor, pentru că aceasta ar fi procedura și se pare că există șanse să-mi recuperez banii sau să stopez plecarea banilor către cei care mi-au trimis coletul.

Și anume, în 48 de ore trebuie să rezolv situația și pașii sunt următorii. În primul rând, trebuie să merg la poliție să expun cazul și să obțin o ordonanță cu care să merg la firma de curierat și s-o depun acolo, iar în felul acesta să stopez procesarea plății către firma care a efectuat această escrocherie. Asta ar fi procedura și nu trebuie să depășească 48 de ore, pentru că după aceste ore se procesează plata. Practic, acum primul pas este să mă duc la poliție, îmi dau seama că acolo durează, că știu, trebuie completate tot felul de formulare. E bine că am și niște mail-uri din partea acestei firme. Nu am factură, n-am primit o nici în colet, este absolut penibil”, a spus aceasta pe internet.