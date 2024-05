Lavinia Pîrva a făcut anunțul despre divorț. De ce nu mai poartă verigheta

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Recent, bruneta a împărtășit detalii despre cheia unui mariaj reușit, dar și despre dificultățile cu care ea și soțul ei s-au confruntat de-a lungul anilor.

Bruneta poate fi considerată fără dar și poate o femeie împlinită din toate punctele de vedere. În plan profesional, ea se bucură de o carieră de succes în industria muzicală. Mai mult, pe plan personal, lucrurile merg la fel de bine pentru ea.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. formează unul dintre cele mai admirate și iubite cupluri din lumea showbiz-ului. Cei doi au împreună un fiu, iar artistul mai are și doi copii din relațiile anterioare. Deși se înțeleg de minune, cei doi au trecut și prin momente mai delicate de-a lungul anilor.

Citește și: MESAJUL DUREROS PE CARE ŞTEFAN BĂNICĂ SENIOR I L-A SPUS FIULUI SĂU, CÂND A AUZIT CĂ VREA SĂ DEVINĂ ACTOR: „TU NICI SĂ VORBEŞTI NU ŞTII”. VIDEO

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. pare că au căsnicia perfectă. Cuplul este împreună de mai bine de 10 ani și sunt căsătoriți de 7 ani. Mulți se întreabă care este secretul longevității lor, așa că artista a decis să ofere câteva răspunsuri sincere despre relația ei.

Se pare că gelozia nu are locul în relația dintre ei. Lavinia a mărturisit că Ștefan Bănică Jr. este un bărbat extrem de frumos și talentat, ceea ce îl face să aibă mulțime de admiratoare, dar niciodată această situație nu a fost o sursă de îngrijorare pentru ea.

„Ștefan este unul dintre cei mai frumoși, șarmanți și eleganți bărbați din țară, nu că o spun eu, ci se vede cu ochiul liber și, cu siguranță, are multe fane în toate colțurile țării. Dacă eu aș fi fost geloasă, probabil nu ar fi avut cum să reziste relația noastră. Ar fi însemnat ca mereu să fiu în gardă și să pierd din vedere alte lucruri care ne-au adus împreună. Dar asta și datorită lui, niciodată nu m-a pus în situația de a simți un lucru care m-ar fi putut deranja.”, a dezvăluit Lavinia Pîrva pentru Viva.ro .

Mai mult, în ultimul timp, s-a speculat că Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. ar fi la un pas de divorț, asta pentru că bruneta nu mai poartă verigheta. Artista a ales să spună adevărul în legătură cu această speculație.

„Verigheta este, în primul rând, în sufletul meu și de acolo nu o poate lua nimeni niciodată, pentru mine nu are o importanță atât de mare dacă este sau nu pe deget. Uneori este, alteori nu, dar asta este irelevant. Relația noastră se bazează pe încredere, respect, spațiu, pasiune și multă iubire. Eu am pornit mereu de la această idee: «nimeni nu pierde pe nimeni, pentru că nimeni nu deține pe nimeni»”, a mai precizat Lavinia Pîrva, pentru sursa citată.

Încă de la primele apariții împreună, relația dintre Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pîrva a fost mereu în lumina reflectoarelor.

Soția artistului că a fost greu pentru ea să se obișnuiască cu atenția constantă din partea presei de-a lungul anilor, dar a învățat să nu mai ia în serios toate „etichetele” care i se atribuiau.

„A fost o perioadă în care m-a afectat teribil faptul că eram pe prima pagină, ani la rând, cu o etichetă care nu era a mea.

Dar nu am simțit însă niciodată nevoia să demonstrez nimănui lucruri pentru a schimba asta. Realizam încă de atunci că este în zadar, că gura lumii nu o astupă nimeni, iar presa caută „senzaționalul”. Am realizat că lucrurile reale se descoperă în timp. Pentru mine, acest lucru a însemnat o mare lecție în evoluție, în a mă cunoaște cu adevărat, mi s-a dat șansa prin asta să înțeleg ce contează cu adevărat și am mai înțeles cât de bine este să fii bine tu cu tine, să știi cine ești și să nu fii nevoit, din cauza unui orgoliu exacerbat, care provine dintr-o lipsă de încredere, să demonstrezi cuiva ceva”, a mai spus artista.