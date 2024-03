Cristina Șișcanu, în doliu! Tatăl vedetei a murit: „Să te odihnești în pace”

Cristina Șișcanu este în doliu! Jurnalista a primit o veste cumplită din partea familiei: tatăl ei s-a stins din viață. Soția lui Mădălin Ionescu este devastată de durere și a dat vestea cea tristă pe rețelele de socializare. Ce mesaj tulburător a postat influencerița?

Cristina Șișcanu trece prin momente cumplite. Soția lui Mădălin Ionescu a anunțat, vineri seara, că tatăl ei s-a stins din viață. Jurnalista este cuprinsă de durere și nu-și poate reveni din șoc după pierderea suferită. Aceasta a ținut să dea de veste tuturor, așa că a postat un mesaj răvășitor împreună cu o fotografie emoționantă din copilăria ei. Mesajele de condoleanțe au început să curgă, pentru că postarea ei a stârnit o avalanșă de comentarii. Influencerița a fost încurajată atât de cei dragi, cât și de cei care o urmăresc în mediul online.

De curând, vedeta și soțul ei și-au făcut bagajele și au plecat într-o vacanță. Doar că, planurile lor au fost date peste cap de starea de sănătate a tatălui jurnalistei. Aceasta anunța, pe internet, că părintele ei nu ar fi tocmai bine, motiv pentru care au renunțat la sejurul lor. Zis și făcut!

”Deși mai aveam de bifat o destinație… ne întrerupem vacanța și ne întoarcem urgent acasă. Facem bagajele. Plecăm! Deși trebuia să ne mai prelungim traseul, voiam să ajungem și pe la Cluj, nu mai ajungem. Tata nu se simte prea bine și… bine, nu e ceva foarte grav, așa… dar vrem să fim acolo, acasă, în cazul în care are nevoie de ajutor. Și vrem să-l ducem din nou la niște investigații. Acum fac bagajul. Îl făcusem de aseară, însă dimineața ne-am dat seama că Petra are nevoie de șosete, și șosetele le pusesem dedesubt și a trebuit să scot tot. Of! Dar ne descurcăm”, a explicat Cristina Șișcanu într-un videoclip postat pe pagina personală de Facebook.