Cristina Șișcanu a ajuns la capătul puterilor! Vedeta a vărsat lacrimi amare și spune că nu mai poate: „Voi credeți că viață mea este de divă, vă înșelați”

Cristina Șișcanu face parte din vedetele care sunt foarte deschise cu fanii lor și le prezintă zilnic momente din viața sa. Dacă mai mereu aceasta apare în fața urmăritorilor săi veselă și cu zâmbetul pe buze, acum lucrurile s-au schimbat. Recent, aceasta s-a prezentat cu ochii în lacrimi în fața fanilor și a mărturisit că a ajuns la capătul puterilor. Se pare că vedeta se află într-un punct destul de dificil. Ce se întâmplă cu Cristina Șișcanu?

Cristina Șișcanu le-a mărturisit fanilor săi din mediul online că a ajuns la capătul puterilor, iar ultimele zile au fost destul de dificile pentru ea. Vedeta are o mulțime de responsabilități și se simte copleșită de ele. Cu ochii în lacrimi, soția lui Mădălin Ionescu a spus că nu mai poate și le-a dat peste nas celor care o judecă greșit.

Deși viața Cristinei Șișcanu pare una destul de ușoară, iar mulți spun că vedeta trăiește ca o divă și nu are nicio responsabilitate, se pare că realitatea este alta. Soția lui Mădălin Ionescu este mama cu normă întreagă, femeie de carieră și are zilnic multă treabă. Ei bine, toate lucrurile pe care le are de făcut au adus-o pe aceasta la capătul puterilor și au făcut-o să cedeze.

Se pare că vedeta se află într-un punct critic, în care simte că nu mai face față, iar acest lucru a făcut-o să verse lacrimi amare. Cristina Șișcanu le-a mărturisit fanilor din mediul online că responsabilitățile au copleșit-o, iar faptul că nici măcar nu reușește să se odihnească bine a adus-o pe marginea prăpastiei.

„Dacă voi credeți că viață mea este de divă și de răsfăț continuu, vă înșelați. Doamnele care mai spun: «Vai, ce mare lucru», ce pot să spun… Vă spuneam săptămâna trecută cred că simt niște amețeli, că nu mă simt bine, probabil iarăși sunt în prag de burnout. Acum merg repede spre televiziune. Am plâns, da. Am plâns ca să mă descarc de surmenaj, de oboseală. Dar am băut apă, o să iau un magneziu imediat ce ajung, pentru că am o emisiune cu un invitat care are o poveste destul de grea, greu de dus.

Trebuie să îmi reglez partea cu somnul neapărat, să dorm mai mult și mai bine, pentru că de aici starea mea generală nu e bună și atunci având foarte multe lucruri de făcut tot timpul sunt cu inima-n gât și nu reușesc să mă țin de timp, să mi le pun pe toate pe ore. Apoi intru în panică pentru că nu reușesc și că îmi stric tot ce am plănuit, mai ales când am înregistrări nu pot să întârzii, nu am cum.

Sunt multe, și copiii și ei cu ale lor, stările lor emoționale. Chestii mărunte care mănâncă timp și te epuizează. V-am mai spus și de Filip că este supărat, ieri Mădălin s-a dus cu el la doctor și nu a fost cooperant, astăzi era supărat. Ca femeie așa, ca mamă, câteodată te simți depășită, dar mergem înainte”, a spus Cristina Șișcanu.