Băieții Ilenei Ciuculete vor să mute sicriul cântăreței la Craiova. De ce au luat această decizie: „Pare incredibil, dar noi nu putem…”

Ileana Ciuculete a fost una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară din România. S-a bucurat de un succes răsunător în întreaga ei carieră, iar reprezentațiile sale erau așteptate întotdeauna cu sufletul la gură de cei care o iubeau și o apreciau. Din păcate, în urmă cu 5 ani, artista s-a stins din viață din cauza unei boli hepatice care a avut o evoluție galopantă. În prezent regretata artistă este înmormântată la Cimitirul Străulești 2, însă băieții regretatei cântăreței i-ar putea muta sicriul la Craiova.

Băieții Ilenei Ciuculete nu au act pe mormântul artistei

Băieții Ilenei Ciuculete susțin că nu găsesc actele de la locul de veci în care mama lor și-a găsit liniștea. Din această cauză, aceștia nu pot plăti taxa anuală, dar nici nu pot renova mormântul artistei. În urmă cu ceva timp, crucea comună pe care o au Ileana Ciuculete și soțul ei, Cornel Galeș, s-a crăpat, însă băieții nu pot reconstrui nimic, căci nu dețin nici un act de la mormântul solistei.

Fiul cel mare ar Ilenei Ciuculete, Mugurel Sfetcu a vorbit pentru viva.ro despre situația critică de la mormântul mamei sale.

CITEȘTE ȘI: CE S-A ÎNTÂMPLAT, DE FAPT, CU AVEREA CÂNTĂREȚEI ILEANA CIUCULETE? COPIII REGRETATEI ARTISTE AU FĂCUT DEZVĂLUIREA

Băieții Ilenei Ciuculete încă așteaptă răspuns de la Administrația Cimitirelor

Mugurel a declarat că în august, anul acesta s-a prezentat împreună cu un avocat la Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane. Acolo, cei doi au depus o cerere pentru a obține actul, însă băieții Ilenei nu au primit nici măcar un răspuns până în ziua de azi.

„Actele ar fi trebuit să fie la Cornel. Încă din luna februarie a acestui an am fost cu avocata la Asociația Cimitirelor și Crematoriilor și am depus o cerere. Fără actul acela, nu pot să le plătesc, acolo, taxa. Voiam să pot plăti taxa anuală, care cred că nu e plătită de când a murit Cornel Galeș, de vreo trei ani.

NU RATA: CINCI ANI FĂRĂ ILEANA CIUCULETE. CE MESAJ SFÂȘIETOR A TRANSMIS PRIETENA ARTISTEI

Pare incredibil, dar noi nu putem plăti, dacă nu avem actul acela doveditor. Am făcut cerere și ni s-a spus că se rezolvă până prin iunie. Nu s-a întâmplat acest lucru. În august, am sunat iar și a spus că nu se lucrează. Și iată cum trec anii și nu putem face nimic”, a mărturisit Mugurel, fiul cel mare al artistei, pentru viva.ro

Sicriul Ilenei Ciuculete ar putea fi mutat la Craiova la 7 ani de la moartea ei

De asemenea, fiii Ilenei Ciuculete au spus că mai așteaptă încă un răspuns de la Administrația Cimitirelor, iar între timp s-au gândit să o strămute pe artistă în Craiova. Acest lucru se va putea întâmpla, însă, abia după ce trec 7 ani de la moartea ei.

„Fără acel act nu ne ia în considerare. Am dus actul acela, că fata lui Cornel, Claudia Galeș, a renunțatla drepturi, iar el, din partea lui, nu mai are pe nimeni. Mai suntem noi, dar pe mine asta mă interesează, să rezolvăm și această problemă. Crucea este crăpată mai demult. Probabil s-a mai deteriorat, vă dați seama…”, a mai declarat fiul cel mare al Ilenei Ciuculete, pentru sursa citată.

Soțul Ilenei a murit la 3 ani distanță

Cornel Galeș a murit la 3 ani distanță după ce s-a stins din viață regretata cântăreață Ileana Ciuculete. Celebra artistă și-a dat ultima suflare la vârsta de 64 de ani după ce ciroza hepatică a pus-o la pământ.

Pe 30 noiembrie 2019, soțul acesteia a murit într-un accident rutier, în Spania. Ileana Ciuculete provenea din județul Olt, iar de-a lungul carierei sale a fost premiată cu 3 discuri de aur și un disc de platină. De asemenea, în urma unui eveniment din Serbia, cântăreața a câștigat un disc de aur.