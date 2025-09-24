Mama Ilenei Ciuculete s-a stins: ”A jelit-o până când s-a dus la ea”

Mama regretatei artiste Ileana Ciuculete s-a stins din viață, la vârsta de 95 de ani. Vestea tristă a fost dată noaptea trecută. Iată ce s-a întâmplat!

Ileana Ciuculete a murit în urmă cu opt ani, pe data de 14 martie 2017, după ce a fost diagnosticată cu o boală grea: ciroză. Celebra artistă avea 65 de ani atunci când a încetat din viață și era căsătorită la vremea aceea cu Cornel Galeș. Acesta a decedat la aproape trei ani după soția lui, pe data de 1 decembrie 2019.

Mama Ilenei Ciuculete s-a stins

Mama regretatei artiste a trăit clipe cumplite atunci când și-a îngropat fiica. Durerea a fost greu de imaginat pentru femeia care a fost nevoită să își ducă copilul pe ultimul drum. Acum, după opt ani de la această tragedie, mama Ilenei Ciuculete s-a stins din viață pe data de 23 septembrie 2025, potrivit TVF Oltenia.

Fanii cântăreței au fost afectați de această veste și au transmis mesaje de condoleanțe în mediul online:

„Odihnă și lumină alături de Ileana ei. A jelit-o până când s-a dus la ea. Offf că mult a suferit după fata ei. A durut-o inima și sufletul. Condoleanțe familiei. Dumnezeu să le odihnească în pace și liniște sufletească. Acum s-au întâlnit și cred că este bine. Dumnezeu să o odihnească în pace! Să o aștepte Ileana și să-i spună tot ce nu a putut să-i spună în ultimele sale clipe de viață. Sigur ar fi vrut să-i spună multe lucruri pentru că Ileana, deși era la București tot timpul, îi ducea grija atât ei cât și băieților.”

