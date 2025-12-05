Din ce face bani Mayra, fiica cea mare a Rocsanei Marcu? Câștigă mii de euro lunar, la doar 18 ani

Rocsana Marcu are cu ce să se laude! După ce a renunțat la televiziune, s-a mutat peste hotare și locuiește în Dubai cu cele două fiice ale sale. Totodată, a aschimbat și domeniul în care s-a făcut cunoscută și a ales vânzările. Mayra a preluat determinarea acesteia și se poate considera independentă, căci la doar 18 ani are venituri de mii de euro.

Fiica cea mare a Rocsanei Marcu a ajuns, la doar 18 ani, să fie complet independentă financiar și să câștige lunar suma impresionantă de 10.000 de euro. Vedeta a renunțat la televiziune și a ales să își reconstruiască viața într-o direcție complet diferită, dedicându-se sectorului imobiliarelor de lux în Dubai.

Fosta prezentatoare TV a trecut prin multe schimbările majore care au făcut-o să aibă un stil de viață exclusivist, departe de casă. Decizia radicală a venit în timpul pandemiei, moment în care a simțit nevoia unei transformări profunde. După discuții cu fiicele sale, de 18 și, respectiv, 14 ani, a ales să se mute mai întâi în Marea Britanie, iar apoi în Dubai, unde a început să construiască un business în real estate.

Cu resurse limitate și fără sprijin extern, Rocsana Marcu și-a impus un termen clar pentru reușită.

„Am plătit chiria pe un an și mi-am zis: dacă într-un an nu sunt în stare de nimic, mă întorc acasă. Am casa aici, nu am nimic de pierdut. Aveam o anumită sumă planificată pentru un an întreg, am zis că ne vom descurca cu acei bani și Doamne-ajută să vând și să produc ceva. Dacă sunt o fraieră, mă întorc acasă”, a povestit Rocsana Marcu, în podcast-ul lui Jorge.

În ce domeniu lucrează fiica cea mare

Eforturile vedetei i-au fost răsplătite, iar rezultatele se văd atât în cariera ei, cât și în evoluția fiicei cele mari. Tânăra câștigă aproximativ 10.000 de euro lunar din comisioane generate prin campanii de marketing și generare de lead-uri, domeniu în care s-a specializat datorită unui curs pe care l-a urmat la Canadian University Dubai.

„Fata mea cea mare face cam 10.000 de euro pe lună minimum. Din vânzări. Este cel mai bun creator de lead-uri. A făcut un curs foarte tare la Canadian University Dubai. A învățat extrem de multe. Pe la 16 ani l-a făcut. Ea creează campaniile pe Google Ads și aduce foarte multe lead-uri. Nu mă așteptam să ajungă la astfel de sume. În Dubai dai jumătate din comision la cel care îți dă lead-ul”, explică Rocsana Marcu.

De cealaltă parte, fiica cea mică are 14 ani și este încă în perioada studiilor, însă Rocsana Marcu este mândră că, singură într-o țară străină, a reușit să își sprijine copiii într-un mod exemplar.

