Acasă » Știri » Din ce face bani Mayra, fiica cea mare a Rocsanei Marcu? Câștigă mii de euro lunar, la doar 18 ani

Din ce face bani Mayra, fiica cea mare a Rocsanei Marcu? Câștigă mii de euro lunar, la doar 18 ani

De: Andreea Stăncescu 05/12/2025 | 12:20
Din ce face bani Mayra, fiica cea mare a Rocsanei Marcu? Câștigă mii de euro lunar, la doar 18 ani
Cât câștigă fiica Rocsanei Marcu în Dubai / Sursa foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Rocsana Marcu are cu ce să se laude! După ce a renunțat la televiziune, s-a mutat peste hotare și locuiește în Dubai cu cele două fiice ale sale. Totodată, a aschimbat și domeniul în care s-a făcut cunoscută și a ales vânzările. Mayra a preluat determinarea acesteia și se poate considera independentă, căci la doar 18 ani are venituri de mii de euro. 

Fiica cea mare a Rocsanei Marcu a ajuns, la doar 18 ani, să fie complet independentă financiar și să câștige lunar suma impresionantă de 10.000 de euro. Vedeta a renunțat la televiziune și a ales să își reconstruiască viața într-o direcție complet diferită, dedicându-se sectorului imobiliarelor de lux în Dubai.

Fosta prezentatoare TV a trecut prin multe schimbările majore care au făcut-o să aibă un stil de viață exclusivist, departe de casă. Decizia radicală a venit în timpul pandemiei, moment în care a simțit nevoia unei transformări profunde. După discuții cu fiicele sale, de 18 și, respectiv, 14 ani, a ales să se mute mai întâi în Marea Britanie, iar apoi în Dubai, unde a început să construiască un business în real estate.

De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit. Trucurile oferite de experții auto
De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Cu resurse limitate și fără sprijin extern, Rocsana Marcu și-a impus un termen clar pentru reușită.

„Am plătit chiria pe un an și mi-am zis: dacă într-un an nu sunt în stare de nimic, mă întorc acasă. Am casa aici, nu am nimic de pierdut. Aveam o anumită sumă planificată pentru un an întreg, am zis că ne vom descurca cu acei bani și Doamne-ajută să vând și să produc ceva. Dacă sunt o fraieră, mă întorc acasă”, a povestit Rocsana Marcu, în podcast-ul lui Jorge.

Sursa foto: Social media

În ce domeniu lucrează fiica cea mare

Eforturile vedetei i-au fost răsplătite, iar rezultatele se văd atât în cariera ei, cât și în evoluția fiicei cele mari. Tânăra câștigă aproximativ 10.000 de euro lunar din comisioane generate prin campanii de marketing și generare de lead-uri, domeniu în care s-a specializat datorită unui curs pe care l-a urmat la Canadian University Dubai.

„Fata mea cea mare face cam 10.000 de euro pe lună minimum. Din vânzări. Este cel mai bun creator de lead-uri. A făcut un curs foarte tare la Canadian University Dubai. A învățat extrem de multe. Pe la 16 ani l-a făcut. Ea creează campaniile pe Google Ads și aduce foarte multe lead-uri. Nu mă așteptam să ajungă la astfel de sume. În Dubai dai jumătate din comision la cel care îți dă lead-ul”, explică Rocsana Marcu.

De cealaltă parte, fiica cea mică are 14 ani și este încă în perioada studiilor, însă Rocsana Marcu este mândră că, singură într-o țară străină, a reușit să își sprijine copiii într-un mod exemplar.

CITEȘTE ȘI: Rocsana Marcu și-a luat câine de 20.000 de mii de euro. Cum arată Brulee, puiuț din rasa Fluffy Frenchie

Cum să arăți că ești bogată fără să dai un ban: cine sunt influencerițele care au ajuns spaima hotelurilor de lux!

Tags:
Iți recomandăm
Curs valutar BNR, 5 decembrie 2025. Cât costă 1 euro, înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei
Știri
Curs valutar BNR, 5 decembrie 2025. Cât costă 1 euro, înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei
Oana Ungureanu a mers peste senatoarea POT! Cum a reacționat Valentina Aldea când soția iubitului său i-a cerut Mercedesul primit cadou de la bărbat
Știri
Oana Ungureanu a mers peste senatoarea POT! Cum a reacționat Valentina Aldea când soția iubitului său i-a cerut…
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Gandul.ro
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria
Adevarul
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig...
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon...
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026....
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor?
Click.ro
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…”...
VIDEO Accident ca-n filme: O mașină a zburat ca o rachetă după ce a lovit un sens giratoriu din Oradea
Digi 24
VIDEO Accident ca-n filme: O mașină a zburat ca o rachetă după ce a lovit...
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită pentru o asemenea ipostază?”
Digi24
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită...
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Gandul.ro
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Familia și aproapiații, în lacrimi la căpătâiul lui Adrian Pleșca. Artan, condus pe ultimul drum!
Familia și aproapiații, în lacrimi la căpătâiul lui Adrian Pleșca. Artan, condus pe ultimul drum!
Imagini îngrijorătoare cu milionarul Gianluca Vacchi! Fanii se tem că ascunde o boală gravă
Imagini îngrijorătoare cu milionarul Gianluca Vacchi! Fanii se tem că ascunde o boală gravă
Curs valutar BNR, 5 decembrie 2025. Cât costă 1 euro, înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei
Curs valutar BNR, 5 decembrie 2025. Cât costă 1 euro, înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei
Oana Ungureanu a mers peste senatoarea POT! Cum a reacționat Valentina Aldea când soția iubitului ...
Oana Ungureanu a mers peste senatoarea POT! Cum a reacționat Valentina Aldea când soția iubitului său i-a cerut Mercedesul primit cadou de la bărbat
Pericol lângă București! Viitura a rupt mai multe poduri, după ce Barajul Mihăilești a fost golit
Pericol lângă București! Viitura a rupt mai multe poduri, după ce Barajul Mihăilești a fost golit
Surpriză uriașă: cine e pe locul 3 în ultimul sondaj pentru Primăria Capitalei? Candidatul care ...
Surpriză uriașă: cine e pe locul 3 în ultimul sondaj pentru Primăria Capitalei? Candidatul care vine puternic din urmă
Vezi toate știrile
×