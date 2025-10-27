Acasă » Știri » Rocsana Marcu și-a luat câine de 20.000 de mii de euro. Cum arată Brulee, puiuț din rasa Fluffy Frenchie

Rocsana Marcu și-a luat câine de 20.000 de mii de euro. Cum arată Brulee, puiuț din rasa Fluffy Frenchie

De: Irina Vlad 27/10/2025 | 17:04
Rocsana Marcu și-a luat câine de 20.000 de mii de euro. Cum arată Brulee, puiuț din rasa Fluffy Frenchie
Rocsana Marcu și-a luat câine de 20.000 de euro/ sursă foto: Instagram
Rocsana Marcu și-a îndeplinit una dintre cele mai arzătoare dorințe, însă de data aceasta nu are legătură cu domeniul imobiliarelor, unde cumpără și vinde locuințe pe bandă rulantă. Fosta vedetă din România a devenit stăpâna unui câine care a costat-o 20.000 de euro. 

De ani buni, Rocsana Marcu s-a stabilit în Dubai, unde a reușit să devină rapid un agent imobiliar de succes. Pe lângă tranzacții de ordinul milioanelor de euro, fosta vedetă din România își face timp și pentru micile plăceri ”nevinovate”. Fie că este vorba despre vacanțe scumpe, mașini, genți, pantofi sau… animale de companie, românca nu se uită la bani și plătește oricât.

Rocsana Marcu are câine de 20.000 de euro

Recent, Rocsana Marcu a mai bifat o aroganță. Nu este vorba despre achiziția unei case sau a unui apartament care se învârte după soare, ci de achiziția unui animal de companie. Brulee este un pui din rasa Fluffy Frenchie, câine care a costat nici mai mult, nici mai puțin de 20.000 de euro. Buldogul francez pufos a fost comandat direct din America, motiv pentru care vedeta a mărturisit că a așteptat mult timp până a ajuns în brațele sale.

“E crimă acest maimuțoi. Este un cățel rar, unic. L-am așteptat mult și am trecut și prin multe aventuri să mi-l aducă. A fost o grămadă de bani, a ajuns la 20.000 de euro. M-a întrebat cineva cât a fost și i-am zis: “avansul de la o garsonieră!”, a spus Rocsana Marcu pentru Click.ro.

Câinele Rocsanei Marcu este o rasă rară și extrem de apreciată pentru aspectul său unic. De obicei, buldogii francezi au blana scurtă și aspră, însă acest exemplar poartă o genă (LH) care le conferă o blană mai lungă și pufoasă. În majoritatea aspectelor, acești buldogi sunt similari cu cei care au părul scurt doar că arată diferit – vezi AICI imagini cu animalul de companie al Rocsanei Marcu.

“Este o rasă rară, se numește Fluffy Frenchie, de fapt sunt Frenchie, dar culoarea asta e foarte greu de găsit, cu astfel de ochi. Am fost cu el aici, în Dubai, la noi în cartier sunt toate vilele decorate de Halloween. I-au luat fetele costum de Halloween cu cuțit în mână, îi place să se îmbrace în costume, a speriat tot cartierul.

E îmbrăcat toată ziua în costume! Îl cheamă Bruleé, zici că e om, se uită la tine de zici că vorbește cu tine! Suntem leșinate după el! Din America l-am luat, e bebe, are 7 luni, suntem topite, și eu, și fetele! Este senzațional!”, a mai spus Rocsana Marcu.

