Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai! Ce au descoperit medicii: „Ferească Dumnezeu”

Fosta prezentatoare de televiziune Rocsana Marcu, stabilită de mai mulți ani în Dubai, a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală. Vedeta, care și-a construit o carieră de succes în imobiliare a fost nevoită să ajungă pe mâna medicilor.

Decizia de a se muta definitiv din România a luat-o în urmă cu mai mulți ani. Inițial, Rocsana Marcu a încercat să se stabilească la Londra, însă experiența din capitala britanică nu a fost una pozitivă. Ea a povestit că, la un moment dat, una dintre fiicele sale a fost urmărită de un grup de adolescenți, situație care a făcut-o să caute un loc mai sigur pentru familie. Astfel, a ales Dubaiul, oraș pe care îl consideră nu doar prosper, ci și stabil și sigur pentru copii.

Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai!

Vedeta a mărturisit că medicii din Dubai au decis că eliminarea fierii era cea mai bună soluție pentru sănătatea ei. Deși nu a precizat momentul exact în care a avut loc operația, fosta prezentatoare TV a transmis urmăritorilor ei din mediul online că se simte bine și că, începând de mâine, își va relua activitatea de agent imobiliar. Totodată, Rocsana le-a mulțumit atât medicilor care s-au ocupat de ea, cât și oamenilor care și-au arătat îngrijorarea în legătură cu starea ei de sănătate.

„Dragii mei, am scos fierea. N-am mai putut să o țin. Dacă vedeți ce pietre, mi-au scos… Ferească Dumnezeu”, a transmis Rocsana Marcu, pe TikTok.

În prezent, ea se recuperează foarte bine și chiar a anunțat că este pregătită să revină la activitatea profesională.

În Emiratele Arabe Unite, Rocsana Marcu și-a regăsit echilibrul profesional și personal. Dacă în România era cunoscută mai ales pentru aparițiile pe micul ecran, în special ca prezentatoare de televiziune, în Dubai a descoperit pasiunea pentru imobiliare. De câțiva ani, ea activează ca agent imobiliar și, prin multă muncă, a reușit să se facă remarcată într-un domeniu extrem de competitiv.

Pe lângă carieră, Rocsana Marcu se bucură și de rolul de mamă. Ea are două fiice: Mayra, care se apropie de vârsta de 18 ani, și Indira, care are 13 ani. Cele două adolescente s-au adaptat rapid la viața din Dubai și, potrivit mamei lor, se simt în siguranță și au parte de oportunități educaționale excelente.

