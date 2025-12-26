Eleganța nu ia pauză publicitară! Alessandra Stoicescu, lecție de stil la cumpărături

Sunteți obișnuiți să o vedeți pe Alessandra Stoicescu la pupitrul știrilor, însă în viața de zi cu zi este o persoană absolut normală, cu activități firești. CANCAN.RO a suprins-o făcând niște cumpărături. Autonomă, că doar e o femeie puternică, Alessandra a venit singură cu mașina automată a familiei pe la magazine, să mai ia ultimele mărunțișuri esențiale înainte de retragerea în pacea familiei. Dar va rezista tentației a a aduce un zâmbet suplimentar pe chipul fetiței sale?

Alessandra Stoicescu este un nume similar cu știrile, având în vedere că de 30 de ani lucrează la asta în trustul Intact. Nu e de mirare s-o vedem impecabilă, cu un păr aranjat și vopsit într-un blond mai deschis decât nuanța ei obișnuită.

Alessandra e îmbrăcată cu mult gust, vedeta fiind haina de blană neagră, practică și ușoară, fără accente stridente, cum au uneori hainele de blană. Asta denotă delicatețe și un temperament bine echilibrat, ceea ce se vede zilnic la vedeta de la Observator.

Alessandra Stoicescu, apariție impecabilă și în viața de zi cu zi

E bine că Alessandra a venit cu mașina, pentru că cizmele ei sunt practic noi-nouțe, nu au văzut fir de praf pe ele, iar Bucureștiul le-ar putea dăuna sever. În rest, o fustă cu un animal print minuscul, ceva comod și perfect asortat cu restul. Alessandra Stoicescu pare ieșită dintr-un monitor TV stradal și coborâtă printre noi, lumea simplă.

Prezența ei în farmacie sigur nu a trecut neobservată. E perioada în care mai toată lumea își reface stocurile cu medicamente generice de răceală și, de ce nu, de digestie, pentru că au venit vremuri grele pentru burtă, dar bune pentru limbă, cum ar spune Sadoveanu.

Alessandra Stoicescu are o fetiță de 6 ani, Sara, cu care postează uneori filmulețe drăgălașe de familie, cum pun toți părinții mândri de copiii lor. De obicei spațiul de sub brad este păstrat cu prioritate pentru cei mici, care iau grosul cadourilor. Ar fi normal ca și în familia Alessandrei să fie aceeași situație. Vedeta s-a uitat în vitrina unui magazin de jucării, însă a mers mai departe, pentru că adevăratul răsfăț nu sunt jucăriile, ci dragostea părinților. Ea și soțul, Sergiu Constantinescu, nu se sfiesc să arate inclusiv pe Instagramul Alessandrei cât de mult înseamnă Sara pentru ei. De altfel Instagramul Alessandrei Stoicescu este axat pe relația cu copilul. Postează deseori cu mândrie poze de la evenimente. E și normal. Ce nevoie ai să cauți minuni în alte părți când ai copiii lângă tine?

