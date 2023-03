Dieta Alessandrei Stoicescu | Cum se menține în formă prezentatoarea Observatorului de la Antena 1, la 46 de ani

Alessandra Stoicescu se numără printre cele mai îndrăgite jurnaliste din România și totodată este una dintre cele mai apreciate prezențe de pe micile ecrane. Vedeta se menține într-o formă fizică de invidiat, chiar și după ce a devenit mamă. Desigur, moștenirea genetică o ajută, însă blondina are și câteva trucuri pe care le urmează pentru a avea o siluetă exemplară.

Alessandra Stoicescu are un stil de viață echilibrat

Cu siguranță nu sunt puțini cei care de-a lungul timpului s-au întrebat ce dietă ține Alessandra Stoicescu, având în vedere că la cei 46 de ani de ani, arată mai bine decât multe dintre tinerele de 20. Deși susține că are gena bună, știrista recunoaște că se ferește să facă exces de mâncare și are un regim de viață foarte echilibrat.

„Secretul siluetei consider că este echilibrul, așa cum ar fi bine să îl păstrăm în toate, în viață. Astfel, îmi fac poftele, dar în cantități mici. Spre exemplu, vara asta am mâncat înghețată mai multă decât înalți ani, dar am avut grijă să nu am și alte dulciuri pe masă…

Mă ajută foarte mult genele bune, dar îmi feresc existența de excese alimentare și de stres, pe cât posibil. Cel mai eficient sport este jocul cu Sara, cu care alerg, fac ridicări și coborâri, genuflexiuni cu ea în brațe… este cel mai bun și mai plăcut antrenament, știu că îmi vor da dreptate toate mamele”, a declarat Alessandra Stoicescu pentru Unica.ro, în urmă cu ceva timp.

Alessandra Stoicescu nu ține dietă

Pe de altă parte, știrista spune că nu ține dietă, însă încearcă pe cât posibil să consume alimente naturale și bio. Aceasta susține că nu s-a îngrășat niciodată, chiar dacă mănâncă seara, însă cel mai important pentru ea este masajul, pe care nu îl poate exclude din rutina zilnică.

„Mănânc echilibrat, sănătos, produse naturale și bio. Retenția de apă e principalul meu inamic, dar ies învingătoare cu siguranță. Fac masaj. Dietă nu țin, aici le mulțumesc părinților mei.

Nu mă îngraș, nu m-am îngrășat niciodată, dar hai să fim serioși că sunt și femei slabe care încep să depună pe ici, pe colo. Dar nu mă îngraș foarte mult, chiar dacă mănânc seara, de exemplu, însă masajul e foarte important, starea asta de bine”, mai spunea ea.

Știrista nu face sport, iar mâncarea ei preferată sunt ouăle

Alessandra Stoicescu recunoaște că nu prea mănâncă dimineața, deși este conștientă de faptul că micul dejun este cea mai important masă. Însă, în altă ordine de idei, prezentatoarea de știri spune că ceea ce îi place să mănânce cel mai mult sunt ouăle ochi, dar nu renunță nici la pâine.

Atunci când vine vorba despre sport, Alessandra Stoicescu nu se ferește să recunoască faptul că nu este o persoană căreia să îi placă prea mult mișcarea.

„Nu prea mănânc dimineața, deși desigur aceea este masa cea mai importantă. Când sunt în vacanță mănânc întotdeauna dimineața. Mănânc ouă ochi sau ou fiert cu sandvișuri, deci mănânc pâine, mănânc și ceva fructe după ce termin partea asta de sandvișuri cu ou ochi.

Cel mai mult îmi plac ouăle ochi și cafeaua de după, neapărat, un cappucino. Seara ciugulesc ceva mai degrabă, dar mărturisesc că uneori mănânc pâine și seara, deși la manual se spune că nu, dar eu mănânc pentru că îmi place foarte tare pâinea proaspătă.

Nu sunt o ființă foarte sportivă, cred că din pricina faptului că nu mi-am pus acest obiectiv. Nu știu dacă cineva se duce pentru că nu mai poate de plăcere, ci pentru că dacă faci sport te simți din ce în ce mai bine. Și am făcut sport așa cu intermitențe”, a dezvăluit Alessandra Stoicescu pentru Avantaje.ro, în urmă cu ceva timp.