Super-vedeta Antenei își planifică, alături de soțul ei, două vacanțe pe an! De zilele lor de naștere. Acum, tocmai ce au bifat-o pe a doua, în Maldive, un tărâm de vis. Alessandra Stoicescu și Sergiu s-au bucurat din plin de nisipul fin, de apa limpede, dar și de soarele care i-a mângâiat cu razele lui fierbinți. Nu singuri s-au scăldat în oaza de liniște, ci alături de fiica lor Sara, dar și de Bianca, fata lui Sergiu din primul mariaj. Imaginile pe care vi le oferă CANCAN.RO, în exclusivitate, sunt molipsitoare!

Dorința soțului ei, Sergiu? Vacanță alături de fetele lui, la căldurică, pe plajă, cu picioarele în nisip! 50 de ani va împlini bărbatul, iar dorința i s-a îndeplinit! Zâna cea bună a fost chiar soția lui, Sandra Stoicescu.

A ”pocnit” din bagheta magică și Maldive a fost destinația lor, alături de Bianca (24 de ani), fața lui Sergiu din prima căsnicie, și de Sara (2 ani), micuța celor doi. Acolo, raiul pe pământ!

(CITEȘTE ȘI: CUM A CUCERIT-O SOTUL PE ALESSANDRA STOICESCU! SERGIU APELEAZA MEREU LA ASTA CAND SE CEARTA CU VEDETA TV!)

Sandra Stoicescu, vacanță exotică alături de familie!

Chiar prezentatoarea Antenei avea să facă mărturisirile, pentru CANCAN.RO. „Avem în familie două vacanțe pe care le organizăm din timp, așa a fost mereu: de ziua mea și de ziua lui Sergiu.

Chiar și de când o avem pe Sara, tot două vacanțe mai importante stabilim, pentru că la ziua Sarei vin mereu copii și, cu siguranță, așa o vom sărbători mulți ani de acum, în țară, cu prietenii ei.

Acest an a venit cu o zi specială pe care am dorit să o marcăm ca atare. Sergiu împlinește 50 de ani și am vrut să îi îndeplinesc dorința: să fie cu fetele lui undeva la cald, la plajă, cu picioarele în nisip, fără griji și primind toată dragostea noastră într-un loc de vis”, a dezvăluit Sandra.

(NU RATA: FOTO EVENIMENT! SANDRA STOICESCU SI SOTUL EI, ASA CUM NU I-AI MAI VAZUT PANA ACUM! UITE CUM ARATA LA UN AN DUPA NUNTA)

„Ne-au cucerit natura, culorile”

O atrăsese, de mult timp, Maldive, așa că fix acolo s-a reîntors. Într-un peisaj de poveste. ”Am ales Maldive pentru că am mai fost, ne place enorm și de fiecare dată descoperim lucruri noi, peisaje de vis și activități pentru toată familia. Ne-au cucerit natura, culorile, particularitățile culturale, tot ce înseamnă acest loc spectaculos.

Îmi place mult grija pe care o au cei din acest resort de a păstra natura cât mai neatinsă, de a o proteja, asta este extraordinar, și armonia cu natura dă o energie fantastică locului, energie bună pe care o simțim din plin.

Sara este în al nouălea cer, se bucură din suflet, așa cum doar un copil poate să simtă, de tot ce o înconjoară”, a adăugat vedeta Antenei.

„În Maldive este perfect pentru o vacanță de familie”

„E totul nou pentru ea și descoperă entuziasmată fiecare colțișor exotic al acestui loc minunat în care ne aflăm. Am văzut și noi, astfel, că în Maldive este perfect pentru o vacanță de familie.

Ne simțim în siguranță, ceea ce este extrem de important în această perioadă, avem toate facilitățile pentru distracție în familie cu Sara, care are doi ani și patru luni, și cu Bianca, fiica lui Sergiu, care are 24 de ani.

Mă bucur că am ales această destinație și că Sergiu și-a petrecut această zi importantă exact așa cum și-a dorit”, a mai povestit Sandra Stoicescu.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.