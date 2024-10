Alexia Eram iubește acum fără rețineri! Prezentatoarea de la ProTV și fratele mai mic le-au dat ”binecuvântarea”! Fiica Andreei Esca l-ar fi avut ”pe dreapta” de când era cu Mario Fresh

Alexia Eram nu se mai ascunde! Fiica Andreei Esca și-ar fi refăcut viața complet, după separarea de Mario Fresh! Sursele CANCAN.RO au aflat că deja doarme pe la noul iubit și viceversa. Ba mai mult, Andreea Esca le-a dat ”binecuvântarea”!

Deși erau unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă, Alexia Eram și Mario Fresh și-au spus ”adio” recent. Fiica Andreei Esca și cântărețul se iubeau din opt ani, au trecut prin diverse separări și împăcări, însă de data aceasta este mai mult ca sigur definitiv! De ce? Simplu! Alexia și-ar fi ”tras” deja un nou iubit, spun sursele noastre! Este fix tânărul cu care am surprins-o zilele trecute, la mall! CANCAN.RO i-a fotografiat pe cei doi tineri imediat după separarea Alexiei de Mario și ce credeți?! Influencerița i-a dat noii sale cuceriri și mașina pe mână, dovadă că are maaaaare încredere în el! Este și normal să fie familiarizată cu acesta, ținând cont că tânărul cu pricina era prieten cu… Mario! Încurcate mai sunt căile Domnului, ce să mai?! Alexia s-a orientat rapid în cercul de amici al fostului și-a făcut marea alegere. Un fel de Livia Bordea, 2.0, am putea spune! Mai glumim și noi! 😂 Asta nu este tot, însă!

Surse apropiate noului cuplu la început de drum spun că Alexia și tânărul, care are un business cu haine sport, ar fi fost destul de apropiați de ceva timp, chiar înainte ca fiica Andreei Esca și Mario să se despartă oficial. Să fi jucat noua combinație un rol important în separarea lor?! Hmmm, ar putea fi o ipoteză?! Ar putea! 🤔

Până una, alta, CANCAN.RO a aflat că Alexia și tânărul antreprenor ar dormi deja unul la celălalt, asta după ce tot noi v-am dezvăluit că cei doi ar fi plecat împreună din club, după ce au petrecut la ceas de seară. Dovadă că nu s-ar mai ascunde așa de tare, cei doi ar începe să se afișeze ușor, ușor! 💑🏻

NU RATA: El o face pe Alexia Eram să radieze de fericire! Fata Andreei Esca nu e deloc singură după despărțirea de Mario Fresh! CANCAN.RO a surprins-o alături de un chipeș tinerel

Andreea Esca, UNFOLLOW Mario Fresh, FOLLOW noua cucerire a Alexiei

Nu doar că Alexia și noua cucerire ar dormi unul la celălalt, însă Andreea Esca pare că le-a dat și ”binecuvântarea”! Spunem acest lucru, pentru că prezentatoarea TV deja i-a dat FOLLOW noului ei ”ginere”, de curând. Ținând cont că vedea PRO TV urmărește doar 439 de persoane pe Instagram la acest moment, puteți concluziona și singuri că aceasta îl are deja la inimă pe noul iubit al fiicei sale! Ba mai mult, chiar și fratele Alexiei, Aris, îl urmărește pe tânărul antreprenor! Să-l fi prezentat deja Alexia familiei sale pe noul iubit?! Dar asta nu e tot! 🚨

Esca i-a dat ”fatala” lui Mario Fresh! Nu doar că i-a dat FOLLOW presupusului iubit, însă lui Mario i-a dat… UNFOLLOW! ☠️ Așadar, prezentatoarea TV pare că l-a eliminat definitiv și irevocabil pe cântărețul alături de care fiica sa a petrecut ultimii 8 ani. Noi credem că semnele sunt cât se poate de clare!

VEZI ȘI: Am aflat cine e ”alinarea” Alexiei Eram, după despărțire! L-ar ține ”pansament” doar ca să-l facă gelos pe Mario Fresh!

Alexia, absorbită de noua cucerire, Mario, nostalgic la malul mării

În timp ce Alexia pare să avanseze în noua sa relație, iar mama și fratele său par să o încurajeze, Mario Fresh și-a făcut bagajele și a fugit departe de Capitală. Mai exact, artistul a mers la mare, acolo de unde și postează pe conturile sale de socializare. În timp ce Alexia pare să nu mai aibă nicio intenție să se afișeze cu antreprenorul în cauză, artistul apare singur în toate filmările de pe plajă.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.