David, un tânăr de 25 de ani, s-a aruncat în gol de la etajul unui bloc. Mesajul cutremurător postat înainte să recurgă la gestul extrem

David, un tânăr de doar 25 de ani din Cluj, a recurs la un gest extrem. Avea toată fața înainte, dar nu a mai vrut să trăiască după ce s-a despărțit de iubita lui.

David lucra ca agent de pază pentru o firmă din Cluj. Administratorul firmei a mărturisit că tânărul era pozitiv, voia să progreseze, dar era mai retras și nu discuta prea mult cu oamenii. În ultima vreme, însă, David părea plafonat și nu mai era motivat să evolueze.

„A fost doar la unele evenimente prezent, de aproximativ un an, ca agent de pază. Nu am știut să fi suferit de vreo boală, părea tot timpul zâmbitor, nu pot să spun că era o persoană care discuta prea mult cu oamenii. Are și un frate care este încă la mine în firmă, dar nici de la fratele lui nu am auzit să fi avut vreo problemă. Relația lui cu noi a fost totdeauna normală, l-am văzut zâmbind. Nu prea se exterioriza, dar nici nu îl vedeam închis în el. N-am auzit să mai fi avut vreodată vreo altă tentativă de acest gen. De aceea, m-a șocat și pe mine ceea ce s-a întâmplat. Mai demult vedeam că voia să progreseze, dar în ultimul timp nu am mai observat acest lucru”, a declarat pentru Știri de Cluj Lucian Tudor Bot, administratorul firmei de pază la care lucra ocazional ca agent de pază David Gabriel.