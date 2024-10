Lucian Viziru s-a întors definitiv în România și este pregătit să dea lovitura: “Am început producția de…” + Ce emisiune l-a ”traumatizat”

După rolul mic pe care l-a avut în cel de-al doilea sezon din serialul “Clanul”, Lucian Viziru revine în atenția publicului un personaj secundar pe care îl interpretează în comedia “Candidatul perfect”, care intră de astăzi în toate cinematografele din țară. Anii petrecuți în Germania i-au prins bine actorului, care își rostește replicile în limba lui Goethe. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Viziru ne-a dezvăluit planul legat de producția de filme, ne-a vorbit și despre talentele fiului său, Mihai, dar și de ce nu vrea să mai audă de vreun reality-show. Acesta a participat în urmă cu mulți ani la “Ferma vedetelor” și experiența i-a fost de ajuns.

Lucian Viziru a fost prezent, luni seară, la premiera de gală a peliculei “Candidatul perfect”, care a avut loc la Cineplexx Băneasa. Ca să răspundă favorabil unui proiect, Lucian Viziru recunoaște că ia în calcul factorul financiar, dar și rolul în sine.

Lucian Viziru: “Provocarea a fost să joc, pentru prima dată, într-o limbă străină, în germană”

CANCAN.RO: Candidatul Perfect te aduce pe marele ecran. Ce rol ai?

Lucian Viziru: Este un rol foarte mic. Joc, spre surprinderea tuturor, un domn din Austria. Provocarea a fost să joc, pentru prima dată, într-o limbă străină, în limba germană. O vorbesc de mic. Am stat și 7 ani pe acolo, prin Germania, am lucrat. Nu mi-a fost nici foarte greu, dar nici foarte ușor rolul. A fost interesant.

CANCAN.RO: În general, când accepți un proiect, care sunt criteriile?

Lucian Viziru: În principiu să-mi placă rolul, bine, nu pot să joc chiar orice. Sunt două criterii: să-ți placă rolul și să-ți placă banii. Atât.

Citește și: Lucian Viziru, de neoprit! Interviu de zile mari, pe care fratele lui, Augustin, nu ar trebui să-l asculte: ”Fetița seamănă cu unchi-su!”

Lucian Viziru: “Am început producția de filme și eu, ca mulți alții, și așteptăm să vedem ce iese”

CANCAN.RO: În prezent, de Germania ce te mai leagă?

Lucian Viziru: Nimic, nu mai am treabă cu Germania. Am treabă aici, am început producția de filme și eu, ca mulți alții, și așteptăm să vedem ce iese.

CANCAN.RO: Băiatul tău ce mai face?

Lucian Viziru: Copilul merge la școală, este în clasa a VII-a și joacă handbal. Nu mai joacă tenis, din păcate, pentru că eu cu asta m-am ocupat în Germania și mă mai ocup și acum în România, dar highligt-ul anului a fost producția de film, care sperăm să apară pe marile ecrane la început de 2025.

CANCAN.RO: Băiatul e tentat de lumea asta: televiziune, filme, mai ales că tu ești cunoscut?

Lucian Viziru: Nu este foarte tentat.

CANCAN.RO: Te gândești să ia niște lecții de actorie?

Lucian Viziru: Nu cred că este pentru el, lui îi place sportul și mai nou fetele, ceea ce e o mare ușurare pentru mine!

Lucian Viziru despre fiul lui: “La capitolul ăsta, din nefericire, deși eu mi-aș dori, comunică mult mai mult cu soția”

CANCAN.RO: S-a lăsat și cu vreo suferință din dragoste? Îl pregătești pentru etapa asta?

Lucian Viziru: Nu pot să comentez aici pentru că nu am încă acceptul lui, dar la capitolul ăsta, din nefericire, deși eu mi-aș dori, comunică mult mai mult cu soția.

CANCAN.RO: E cine că totuși comunică.

Lucian Viziru: Da și asta e adevărat.

CANCAN.RO: Ce ai în plan cu filmele?

Planurile pe care le am prevăd o lansare în 2025 , eu îmi doresc să avem și în 2026, 2027, pentru că mi-aș dori să fie o trilogie.

Lucian Viziru nu mai vrea să audă de reality-show-uri

CANCAN.RO: Legat de televiziune au fost propuneri?

Lucian Viziru: Nu a venit nicio propunere. Dacă ar fi venit, poate le-aș fi luat în calcul, dar probabil că sunt alții mult mai tineri și mult mai energici decât mine, care sunt capabili să aducă audiențe mai mari.

CANCAN.RO: Ce părere ai despre reality-show-uri? Te-ai vedea acceptând o astfel de provocare?

Lucian Viziru: Am acceptat la un moment și sincer să fiu este unul dintre lucrurile de care îmi pare cel mai rău.

Citește și: Lucian Viziru, OUT de la PRO TV. De ce nu a mai apărut în sezonul 3 din Clanul, de fapt

Foto: Instagram

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.