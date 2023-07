Lucian Viziru, de neoprit! Interviu de zile mari, pe care fratele lui, Augustin, nu ar trebui să-l asculte: ”Fetița seamănă cu unchi-su!”

Lucian Viziru nu apare des în fața camerei de filmat, dar și când o face, publicul este în delir! Nu de alta, dar discursul actorului este unul absolut insolit, mai ales când vine vorba despre Augustin, fratele său. Nu l-a iertat nici de data aceasta și l-a ironizat subtil, în interviul acordat exclusiv pentru CANCAN.RO! Subiectul principal a fost relația pe care Lucian o are cu nepoțica sa, pe care o socotește drept frumoasă și inteligentă. Mai mai că îi seamănă unchiului, nu lui Augustin, glumește vedeta.

Pe plan profesional, fostul actor de telenovele susține că se întrevăd proiecte cinematografice, despre care momentan nu poate divulga extrem de multe detalii. Până să se reîntoarcă pe platourile de filmare, Lucian Viziru se bucură, însă, de o binemeritată vacanță alături de familie, la 2 Mai.

Lucian Viziru face declarații, în premieră, despre nepoțica sa, fiica lui Augustin Viziru: „E superbă, e isteață, nu știu cu cine seamănă, probabil cu unchi-su!”

CANCAN.RO: N-a fost geloasă nici la începuturile voastre soția, când și-a dat seama pe cine a luat?

Lucian Viziru: Nu, știe că sunt cuminte.

CANCAN.RO: De unde a venit această cumințire?

Lucian Viziru: Întotdeauna am fost așa, de mic copil.

CANCAN.RO: Tu și Augustin, când erați la țară, nu apăreau diferențe între voi, făcute de părinți?

Lucian Viziru: Și de părinți, și de profesori, de toată lumea. Să ne înțelegem, e cu trei ani și jumătate mai mic decât mine, și el mă proteja pe mine în liceu.

CANCAN.RO: Tu erai genul mai „tocilar”?

Lucian Viziru: Eu făceam sport, eram sportiv de performanță, atât. Numai că el era mai înfipt, mai tupeist, la fel cum e și în ziua de astăzi. A jucat și el tenis de performanță până la 15 ani, dar acolo s-a oprit, din păcate pentru noi toți, pentru toată țara asta. Dacă i-ar fi plăcut un pic mai mult munca, rupea tot.

CANCAN.RO: Acest aspect, al diferențelor dintre voi, nu a fost reliefat de părinții care se mirau cum ați ieșit opuși la nivel de comportament?

Lucian Viziru: Cu mine și-au dat un pic mai mult interesul, că așa e în orice familie. La primul născut investești un pic mai mult, în ceea ce-l privește pe el să zic că nu s-au mai străduit așa de tare. Și se vede!

CANCAN.RO: Tu cum te înțelegi cu fetița lui, vă vizitați des?

Lucian Viziru: Ne-am văzut de câteva ori, nu foarte des. Dar e superbă, e isteață, nu știu cu cine seamănă, probabil că seamănă cu unchi-su. Dar e un copil mișto!

Familia lui Augustin Viziru își va petrece vacanța la 2 Mai: „După șapte ani de Germania, chiar am fluturași în stomac când mă duc la marea noastră!”

CANCAN.RO: Dar podcast de ce nu ai mai făcut, deși cifrele nu arătau rău?

Lucian Viziru: Sunt alții mai talentați decât mine, zic eu. A fost drăguț, numai că acum au intervenit alte lucruri mai interesante, alte proiecte. O să îți zic la un moment dat!

CANCAN.RO: În zona de actorie?

Lucian Viziru: Da!

CANCAN.RO: Film?!

Lucian Viziru: Gen…

CANCAN.RO: Ne-a făcut semn soția că n-avem voie să dăm din casă. Dar la voi în căsnicie cine face regulile și cine dictează?

Lucian Viziru: E o întrebare retorică…

CANCAN.RO: Deci doamna?

Lucian Viziru: Nu mă bag, dar îți dau dreptate.

CANCAN.RO: Ce faceți în această vacanță?

Lucian Viziru: Noi plecăm la 2 Mai. E foarte drăguț acolo, e prima oară când merg în 2 Mai, tot timpul am evitat-o, am crezut că este o variantă mai ieftină a Vamei Vechi. Dar m-am oprit acolo împreună cu familia, acum vreo două săptămâni, pentru prima dată, și avem de gând să mai mergem. Mi-a lipsit litoralul Mării Negre, după șapte ani de Germania, chiar am fluturași în stomac când mă duc la marea noastră.

