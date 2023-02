Motivul neașteptat pentru care s-au certat frații Viziru. Lucian: „El a fost sacul meu de box”

În urmă cu câteva luni, Lucian și Augustin Viziru s-au certat. Cei doi frați nu își mai vorbesc de atunci. Abia recent, în cadrul unui interviu, fostul actor a spus care este motivul real pentru care au ajuns în această situație.

Frații Viziru sunt cunoscuți de o țară întreagă pentru rolurile jucate atât în serialul românesc „Inimă de țigan”, cât și în continuarea sa, „Regina”. Cei doi păreau să se înțeleagă de minune, dar la un moment dat, s-a produs ruptura. Totul pare să fi pornit de la un podcast în care Augustin Viziru a spus că fratele său nu a avut atât de mult succes în serialul în care au jucat. Mai mult de atât, l-a făcut credul pe Lucian.

„Acum o să povestesc chiar dacă el se va supăra. În «Inimă de țigan», personajul lui a fost foarte iubit de public, dar la final a murit. Pentru că s-a întâmplat asta, s-a decis ca și în «Regina» să se continue și să îi dea alt rol și să jucăm împreună. Din păcate, a doua oară nu a prea prins.

După ce s-a terminat Regina, nu a fost încântat de personaj și pentru că lumea îi băga limba în ureche, că el poate să facă mai mult de atât. Fratele meu e un tip foarte credul și a crezut când i se spunea că trebuie să plece de acolo și să facă ceva separat cu ceilalți, care îl manipulau”, a spus Augustin Viziru, în urmă cu câteva luni, în cadrul unui podcast.

De ce s-au certat, de fapt, Lucian și Augustin Viziru

La luni bune de la ceartă, Lucian a povestit, în cadrul unui interviu, că a avut o relație dificilă cu fratele său încă de când erau copii. Când era mic, îl bătea, acesta fiind motivul pentru care înțelege de ce Augustin n-ar putea să-l iubească.

Chiar dacă Augustin Viziru l-a sunat pe Lucian Viziru de ziua lui și cei doi au vorbit, supărarea pare să fi rămas de la declarațiile făcute în cadrul podcastului. Așadar, încă nu este cale pe împăcare pentru frații Viziru.

„Relația cu Augustin nu a fost una extraordinară pentru că nu am fost pe aceeași lungime de undă. Am avut și avem cercuri diferite de prieteni, iar până la 14 ani el a fost sacul meu de box, așa că înțeleg de ce nu mă iubește. Eu am simțit mereu o responsabilitate de frate mai mare, să-l ajut în viață și nu pe stradă la bătăi, că acolo se descurca mai bine decât mine. Noi spuneam și încă spunem că ne iubim, dar când te referi la iubirea de frate te referi la faptul că te poți baza pe celălalt, eu așa văd lucrurile. Și la noi pot să spun că nu a fost de fiecare dată cazul.

Acum nu ne prea vorbim, în urma declarațiilor pe care le-a făcut la podcastul respectiv. M-a sunat de ziua mea, i-am răspuns, apoi ne-am certat din nou pentru că mie nu mi se pare normal să dai genul ăla de declarație. Una peste alta, au fost momente când ne-am înțeles foarte bine, și asta s-a întâmplat când am lucrat împreună la «Regina»”, a spus Lucian Viziru pentru Fanatik.

