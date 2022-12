“Mulți se duc la curve și la băutură, în loc să stea acasă!” Augustin Viziru îi ”disciplinează” pe familiștii de carton, după ce a devenit tată!

„Băiatul rău” al actoriei, așa cum a fost denumit pe seama rolurilor interpretate de-a lungul carierei, s-a liniștit de când a devenit tată. Ba mai mult, Augustin Viziru îi pune la respect pe bărbații care calcă strâmb și nu au grijă de familiile lor. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, actorul a vorbit despre cel mai greu și important rol al vieții sale, cel de tată. Chiar dacă în fază incipientă Augustin Viziru a simțit cum își pierde rațiunea la primele contacte cu fiica sa, Maria, acum actorul știe clar ce are de făcut. Oferă chiar și lecții celorlalți tătici.

Oana Leondraliu este femeia care l-a cumințit pe Augustin Viziru și l-a determinat să devină un familist convins. Cu toate că atenția cuplului este centrată asupra fiicei lor, actorul nu s-a retras nici din viața profesională, ba din contră. Viziru este distribuit în filmul „O secundă”, alături de Maia Morgenstern, Constantin Cotimanis și alte nume grele.

„Domnul Dinică, Marin Moraru, toți m-au luat în brațe și m-au primit ca pe copilul lor!”

CANCAN.RO: Ai rol de băiat rău și în filmul „O secundă”?

Augustin Viziru: Depinde, că e un proiect destul de lung și o să aibă mai multe nuanțe. Acum să vedem care prinde la public, depinde de ce joc eu, de ce vrea regizorul. Trebuie să îmi stăpânesc oarecum anumite porniri și, da, e un rol nou, de abia aștept.

CANCAN.RO: Ai stat mai devreme lângă domnul Bebe Cotimanis, lângă doamna Maia Morgenstern, te-ai simțit vreodată intrus în industria asta?

Augustin Viziru: De fiecare dată am fost primit cu brațele deschise. De când am intrat prima oară, de la cei mai mari actori, domnul Dinică, Marin Moraru, toți m-au luat în brațe și m-au primit ca pe copilul lor. De ce? Pentru că n-am fost niciodată nesimțit, n-am fost niciodată obraznic, am fost tot timpul respectuos, am încercat să învăț meserie de la fiecare.

Pentru că eu am crescut într-un sport colectiv, știu cu ce se mănâncă, știu ce înseamnă colectiv. Știu că într-un film nu e vorba de un singur actor, e vorba de întreaga echipă. Și atunci toată lumea mă respectă pentru că și eu fac același lucru și am o relație de prietenie cu majoritatea dintre ei, pentru că mă cunosc de când sunt copil.

„Mulți se duc pe la curve și la băutură, în loc să stea acasă!”

CANCAN.RO: Care te-a impresionat cel mai tare la nivel de experiență pe platourile de filmare?

Augustin Viziru: Pentru mine, personal, cel mai bun actor cu care am jucat eu vreodată, care îmi e aproape de suflet, este Dan Condurache. Pentru mine Dan Condurache a fost profesorul meu pe un an de zile la «Regina», am început să înțeleg cu ce se mănâncă actoria și el m-a ajutat cel mai mult.

CANCAN.RO: Spuneai că cea mai importantă secundă din viața ta a fost momentul în care ai ținut-o pe cea mică în brațe. Te văd pur și simplu sensibilizat, ce s-a întâmplat, Augustin?

Augustin Viziru: Scrie la manual, prima dată când îți iei copilul în brațe îți scade testosteronul cu 60%, adică devenim fetițe și noi, de empatie și de dragoste. Mulți se duc pe la curve și la băutură, în loc să stea acasă. Și trece momentul, că îți revii până la urmă, că tot ești bărbat. Dar dacă tragi spre genă feminină rămâi acolo. Și așa trebuie să stai în banca ta și să-ți vezi de familia ta!

