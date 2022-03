Augustin Viziru, probleme grave cu cămătarii. “Nu te joci cu ei când vine vorba de bani” Pasiunea pentru jocuri de noroc aproape că l-a distrus pe actor

Augustin Viziru s-a confruntat cu grave probleme financiare în urmă cu mai mult timp, în perioada când era dependent de jocurile de noroc. Pentru a avea bani pentru cazinou, actorul s-a împrumutat cu diverse sume la cămătari, cu dobânzi uriașe.

Invitat în cadrul unui podcast, Augustin Viziru a povestit un eveniment puțin știut din viața lui, din perioada când juca foarte mulți bani la jocurile de noroc. Pentru că a pierdut foarte mulți bani la cazinou, actorul a fost nevoit să se împrumute la cămătari, care i-au perceput dobânzi greu de plătit.

“Să îți povestesc de un cămătar. Aveam să-i dau bani și nu aveam de unde să-i dau. Era oarecum un soi de prietenie între mine și el. La un moment dat a pierdut și el foarte mulți bani și m-a sunat: «Dă-mi banii!». Zic: «N-am». Aveam să-i dau mult, câteva mii bune dobândă. «Dă-mi banii, că dacă nu îmi dai banii îți iau scooterul!». «Cum să îmi iei scooterul? Știi ceva, vino și ia-l!». A venit să ia scooterul și la colț a căzut cu el (râde). Mi l-a adus înapoi și a zis să-i aduc banii. Am mai stat câteva zile și a venit iar la geam. O puneam pe fosta mea soție să iasă la geam și să țipe «Poliția!». I-am zis: «Deschizi geamul și zici Poliția!». A deschis geamul și a zis Poliția și a început ăla «Ce tupeu ai, că nu se poate așa ceva! Dă-mi măcar 100 că n-am un ban». I-am dat 100. Eram pe la cazinou… L-am chinuit rău de tot pe ăsta până i-am dat banii înapoi, dar a fost înțelegător cu mine. I-am zis să-mi dea și mie 3000 și a zis: «Hai Augustine, ce glume sunt astea? Nu mai încerca să-mi ceri mie bani, că nu mai vezi bani niciodată de la mine»”, a spus Augustin Viziru.

Augustin Viziru: “Nu e nicio diferență între cămătari și bănci”

La un moment dat, actorul a strâns datorii imense, astfel că s-a văzut nevoit să nu mai dea niciun ban înapoi. Consideră că între cămătari și bănci nu este nicio diferență.

“Ideea e că la un moment dat aveam atât de multe datorii încât am considerat că singura variantă de a scăpa din situația respectivă este să pun frână și să nu mai dau la nimeni nimic. Ceea ce s-a întâmplat. Dobânda mergând tot timpul… treceam de suma pe care o luasem. Aveam de plătit mai multă dobândă decât suma pe care o luam. Mi-a dat altul credit și am jucat la cazinou și am pierdut banii. Nu te joci cu ei când vine vorba de bani. Nu e nicio diferență între cămătari și bănci, numai că ăia de la bănci sunt acreditați”, a mai povestit Augustin Viziru.

