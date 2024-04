România medievală la Gorj! Un copil de șase ani a fost vândut pentru 8000 de lei

Incident șocant petrecut în Gorj! Un copil de șase ani a fost victima unei tranzacții cu totul uluitoare, fiind vândut de către familia sa pentru suma de 8.000 de lei. Acesta a fost scos ilegal din țară, folosind o procură falsă, și a fost dus în Germania. În curând, micuțul va reveni în România, iar în acest interval a fost inițiată o anchetă pentru a clarifica circumstanțele și pentru a lua măsuri adecvate.

O anchetă a fost demarată într-o familie dintr-o comună din Gorj, după ce au apărut informații alarmante privind vânzarea unui copil de șase ani pentru suma de 8.000 de lei. Acest copil era în custodia asistenților maternali și a fost transportat ilegal din țară folosind o procură falsă, fiind ulterior dus în Germania.

Identitatea exactă a persoanei care a vândut copilul de șase ani nu este încă cunoscută în mod clar, dar există presupunerea că tatăl său ar fi fost implicat în tranzacție către cetățeni germani.

Asistenții sociali din cadrul DGASPC Gorj au demarat o anchetă cuprinzătoare, concentrându-se și asupra celorlalți doi frați ai copilului, pentru a verifica dacă aceștia erau în siguranță și bine îngrijiți. Băiatul, vândut de către tatăl său, are un frate mai mic în vârstă de doi ani și jumătate și o soră mai mare în vârstă de opt ani, ambii aflați deja în custodia statului.

În timpul acesta, autoritățile române au stabilit legătura cu cei din Germania și au pus în mișcare procedurile pentru repatrierea copilului începând de luni. Ministrul Familiei a declarat că au fost întreprinse măsuri pentru a asigura sprijinul necesar și pentru frații copilului, aceștia urmând să primească în continuare consiliere psihologică.

„Personal, eu nu am discutat cu părinţii copilului. Eu am fost ieri dimineaţă şi i-am vizitat pe fraţii minorului în cauză care în momentul de faţă se află bin îngrijiţi de către statul român. Am încercat să stau mai mult timp cu ei să văd cum se integrează, dacă beneficiază de consiliere psihologică. Cel puţin surioara care este mai mărișoară chiar are nevoie, din punctul meu de vedere. Sunt bine, sunt îngrijiţi, am încercat să socializez mai mult cu ei şi să mă asigur că pe viitor vor beneficia de această consiliere psihologică în continuare foarte importantă pentru ei”, a spus Ministrul Familiei, Natalia Intotero, pentru Antena 3 CNN.