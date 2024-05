Lucia Moraru, văduva marelui actor Marin Moraru, a murit. Timp de 41 de ani a fost vocea Radio România

Doliu în lumea radioului românesc! Lucia Moraru, văduva marelui actor Marin Moraru, s-a stins din viață. Cuplul a fost împreună pentru mai bine de 50 de ani.

Veste tristă în lumea radioului românesc! Jurnalista Lucia Moraru s-a stins din viață după ce timp de 41 de ani a fost vocea Radio România. Anunțul dramatic despre văduva lui Marin Moraru a fost făcută pe rețelele de socializare de Elena Postelnicu, jurnalistă la Radio România Actualități.

Lucia Popescu Moraru a fost unul dintre pilonii Radiodifuziunii Române, dedicându-și viața acestui domeniu timp de patru decenii. A fost partenera de viață a unui titan al teatrului și filmului românesc, actorul Marin Moraru, timp de încă un deceniu.

Jurnalista a rămas văduvă în urmă cu 8 ani, atunci când Marin Moraru s-a stins din viață în august 2016. Actorul a murit la vârsta de 79 de ani, după o luptă cu o boală nemiloasă.

Lucia Moraru s-a stins din viață în ziua de Paște. Jurnalista i-a fost alături marelui actor Marin Moraru timp de 52 de ani.

„Într-o zi Sfântă de Paște am aflat că o persoană extrem de dragă sufletului meu – doamna Lucia Moraru – The President cum îi plăcea să i se spună uneori la Radio – a plecat la Ceruri, spre Lumina. Nu am cuvinte! … Abia așteptam să o revăd, când urma sa ajungem pe la București. Și de ziua ei, pe 2 mai, i-am promis ca vom trece să o îmbrățișăm….Vom trece…însă nu acasă,…ci acolo unde mergeam des cu ea … la Marinuș.

Doamna Lucia (din respect nu puteam să-i spun pe nume, chiar dacă se supară des pe mine) mi-a fost ca o a doua mamă. La Radio, mă dojenea când nu eram atentă, dar imediat mă și îmbrățișa, mă lua peste tot cu ea și chiar ne-a găzduit de foarte multe ori acasă la ea…unde ne aștepta cu fel de fel de mâncăruri pregătite chiar de ea. Iar când au murit părintii mei…ea mi-a fost alături moral și a contat foarte mult. Drum bun Lucia…Nu te voi uita niciodată!”, a fost mesajul transmis de Elena Postelnicu, pe pagina sa de Facebook.