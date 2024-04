Supliciul îndurat de o româncă din cauza soțului străin! Cum a reușit să fugă din Emiratele Arabe și să își salveze copiii

Vreme de opt ani o româncă a îndurat un adevărat calvar alături de soțul ei, un cetățean egiptean. Femeia a crezut că și-a găsit alesul, însă în scurt timp a înțeles cât de mult s-a înșelat. Ani de zile aceasta a trăit într-o relație toxică, abuzivă, însă în cele din urmă a reușit să se salveze, atât pe ea, cât și pe cei doi copii pe care îi avea cu bărbatul. Cei trei au reușit să fugă din Emiratele Arabe, s-au întors în România și încearcă să înceapă o viață nouă.

După ce a trăit opt ani într-o relație abuzivă în Emiratele Arabe Unite, o româncă a reușit să se întoarcă în România împreună cu cei doi copii ai săi minori. Aceștia au fost ajutați de un grup de voluntari să plece din țara unde trăiau într-un mediu toxic, alături de capul familiei. Acum au scăpat de calvar și încearcă să se repună pe picioare.

În urmă cu ani de zile, Lucia și-a cunoscut soțul la locul de muncă din Emiratele Arabe Unite. La început totul părea că merge bine, însă problemele au apărut imediat după ce a rămas însărcinată cu primul copil. Certurile și abuzurile erau la ordine zilei, iar cu timpul lucrurile doar s-au agravat.

Lucia a devenit mamă pentru a doua oară, iar cu timpul ea și cei doi copii au devenit tot mai izolați și dependenți de bărbat, iar abuzul a devenit tot mai greu de suportat. La fiecare încercare de a scăpa de soțul abuziv, femeia era amenințată că nu o să își mai vadă niciodată copiii, însă în cele din urmă a reușit să rupă cercul vicios.

Deși se temea de soțul său, Lucia a luat atitudine de dragul copiilor. Cei mici nu mergeau la școală și nu aveau nici asigurare medicală. Femeia spune că nici măcar nu îi putea duce pe cei mici la un medic, deși aveau probleme de sănătate.

Așa că Lucia a încercat să își salveze copiii și a apelat la o asociație, care i-a oferit ajutor. Acum, femeia și cei doi micuți au reușit să se întoarcă în România și au intrat într-un program de consiliere psihologică și asistență socială. Copiii merg acum la școală, iar Lucia a intentat divorțul, din țară.

„Am fost impresionată de calvarul pe care l-a trăit, de anii în care a luptat, de curajul pe care l-a avut. Am găzduit-o, am îndrumat-o, am pus-o pe picioare, am sfătuit-o. Copiii, fiind cetățeni români, erau în pericol. Erau neșcolarizați și de trei ani nu aveau medic. Cel mic era cu probleme de sănătate destul de serioase”, a declarant Adriana Mureșan, fondator Voluntari în Europa, potrivit stirileprotv.ro.