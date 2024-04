Gestul disperat făcut de Oana Lis ca să facă rost de bani pentru fostul primar! În ce stare se află Viorel Lis

Oana Lis se află alături de Viorel Lis în momentul în care problemele de sănătate s-au agravat. Pentru a face față cheltuielilor necesare tratamentului, soția fostului primar a decis să vândă o parte din bunurile sale. Printre acestea se numără și crucea lui Viorel Lis, pusă la vânzare.

De când starea lui Viorel Lis s-a deteriorat, Oana Lis a luat o măsură drastică. Ea a început să-și vândă o parte din lucrurile sale pentru a face față costurilor tratamentului soțului său. Soția fostului primar susține că nu are nicio rușine în legătură cu această decizie, deoarece prioritățile sunt clar definite: sănătatea lui Viorel Lis este pe primul loc.

Oana Lis a fost uimită de generozitatea oamenilor care au dorit să o sprijine în strângerea fondurilor pentru tratamentul lui Viorel Lis. După ce a vândut o parte din bunurile personale, a hotărât să pună în vânzare chiar și crucea fostului primar, în speranța că va aduce contribuții suplimentare pentru nevoile medicale ale soțului ei.

„Am vândut, le mulțumesc doamnelor care m-au căutat, care m-au ajutat foarte mult. Sunt veșnic recunoscătoare pentru că fiind un moment mai greu al vieții mele, am avut nevoie de spijin și nu este așa o rușine, o vâlvă. Este ceva normal să îți vinzi. Este o modă acum de sustenabilitatea, și marile magazine, și pe grupuri sunt o grămadă de grupuri. Că unii o fac mai pe privat… Eu nu am rușine și din astea, bine că nici nu am cum, fiind cu publicul și așa, nu am de ce să mă ascund”, a spus Oana Lis, pentru Antena Stars.