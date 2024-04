Viorel Lis nu renunță la jocurile de noroc nici în al unsprezecelea ceas. Oana a ajuns să vândă din casă pentru a-i plăti tratamentul

Viorel Lis nu renunță în cel de-al unsprezecelea ceas la jocurile de noroc. Fostul edil al Capitalei a făcut dezvăluiri neașteptate despre cel mai mare viciu cu care se confruntă.

Pe lângă faptul că se confruntă cu probleme grave de sănătate, Viorel Lis nu poate renunța la unul dintre cele mai mari vicii din viața sa: jocurile de noroc. Nu este un secret că fostul primar al Capitalei a fost dintotdeauna pasionat de tot ce înseamnă jocuri de noroc. Mulți au crezut că acesta va renunța la plăcerea sa nevinovată, mai ales că situația sa financiară nu mai este atât de roz.

Cu toate acestea, soțul Oanei Lis le-a demonstrat tuturor contrariul. În prezent, Viorel Lis nu se mai poate deplasa în cazinouri, dar se descurcă cu jocurile din mediul online.

Soția fostului edil al Bucureștiului a povestit ultima pățanie prin care a trecut cu soțul ei, atunci când era internat pe secția ATI. Oana a mărturisit a fost sunată în mijlocul nopții de la spital, iar aceasta a crezut că s-a întâmplat ceva cu soțul ei. De fapt, Viorel Lis voia ca soția sa să meargă la el cu un bilet la jocurile de noroc, pentru a afla dacă a câștigat sau nu.

Când am văzut telefonul că sună la 3 noaptea, eu știam că el este la ATI. Am crezut că mă sună asistenta să îmi spună ceva rău. Nu. M-a sunat el să îmi spună să mă duc la el în cameră să iau un bilet să mă uit la el să vadă dacă a câștigat. Eu m-am gândit că el voia să verifice dacă eu sunt acasă” , a mărturisit Oana Lis.

Nu mai este niciun secret că situația financiară a soților Lis nu mai este atât de roz. Oana a ajuns să vândă lucruri din casă doar pentru a reuși să plătească tratamentele costisitoare ale soțului ei.

Tratamentele de care are nevoie Viorel Lis sunt tot mai scumpe, iar soția sa se chinuie să i le achiziționeze chiar dacă au probleme financiare. În urmă cu doi ani, vedeta a ajuns să-și bage în amanet verigheta pentru a-i plăti tratamentul lui Viorel. Acum, Oana a ajuns să vândă obiectele de valoare din casă, lucru care nu este pe placul fostului primar al Capitalei.

Blondina nu are niciun regret că a ales să vândă mai multe lucruri de valoare pe care le are în casă, mai ales că nu este atașată emoțional de ele. Oana Lis vinde ceea ce consideră că nu-i mai este de folos, pe site-urile de anunțuri din mediul online. Se pare că gestul soției îl deranjează foarte tare pe Viorel.

”Viorel înnebunește când vede că vând din lucruri. Site-urile sunt pline de oameni care își vând lucrurile. Când am fost în spital am văzut că nu ai nevoie de multe lucruri, noi avem multe cărți, icoane. Am zis să mai dau din ele. Acum sunt de sezon, o icoană, un cocoș, e așa suflat (nr. cu aur).

Am acasă multe lucruri pentru că și din hainele mele… eu nu sunt atașată de lucruri, doar de persoane, Viorel este. Eu am văzut când a murit mătușa mea a fost o bătaie pe lucrurile ei, ea le-a strâns o viață și că nu iei nimic cu tine, ai nevoie de strictul necesar. Am o grămadă de cărți pe care le-am citit și vreau altele noi. Nu este nicio rușine să vinzi”, a mărturisit Oana Lis în cadrul emisiunii Xtra Night Show.