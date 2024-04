Daliana Răducan şi Răzvan Simion fac nunta: „Am plănuit toate detaliile”

Daliana Răducan (33 de ani) și Răzvan Simion (43 de ani) sunt împreună de aproape 3 ani și au demonstrat că formează un cuplu solid. În urmă cu an, prezentatorul de la Neatza și-a cerut iubita de soție, iar în curând cei doi vor face marele pas. Arhitecta a oferit detalii despre nunta cu vedeta de la Antena 1. Acesta a mărturisit că are toate detaliile puse la punct.

Răzvan Simion și-a găsit liniștea lângă o arhitectă superbă. Cei doi au preferat să păstreze discreția și să își țină relația pe cât de mult posibil departe de ochii curioșilor. Însă, de această dată, Daliana Răducan a dat din casă și a vorbit despre marele eveniment din viața cuplului.

Citește și: DUPĂ CE L-A FĂCUT CEL MAI ANTIPATIC COLEG, RĂZVAN SIMION ÎI DĂ REPLICA LUI DANI OȚIL, ÎNTR-UN INTERVIU SAVUROS: ”AI SCOS-O PE NEVASTĂ-TA LA FILM PE BANII LUI CODIN!”

În urmă cu aproximativ un an, Răzvan Simion a cerut-o în căsătorie pe Daliana Răducan. De atunci, oamenii s-au întrebat când va avea loc marele eveniment. Ei bine, cei doi se vor căsători chiar vara aceasta. Mai este foarte puțin timp până când vor păși în fața altarului, așa că pregătirile sunt în toi. Frumoasa arhitectă a mărturisit că a pus la punct toate detaliile până acum. Și-a ales inclusiv rochia de mireasă.

„Cred că am îndeplinit cumva criteriile până acum. Noi suntem logodiți de aproape un an și urmează să ne căsătorim vara aceasta. Cred că el și-a dorit un companion de viață pe care să simtă că se poate baza, cu care să simtă că se poate dezvolta, cu care știe că poate să își clădească o viață frumoasă. (…) Am plănuit toate detaliile. Am început, am dat drumul la rochia de mireasă, am trimis invitațiile.”, a declarat Daliana Răducan în cadrul podcastului Conversații Liminale.