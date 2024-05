Oana Zăvoranu, primele declarații după ce și-a concediat avocatul. Vedeta e foc și pară: „Îl favorizează pe Ionuț Călin!”

Oana Zăvoranu e foc și pară! Vedeta a recurs la un gest neașteptat în timpul procesului pe care îl are cu medicul Bogdan Iona Furtună: a decis să-și concedieze avocatul! CANCAN.RO are prima reacție a brunetei, care își motivează hotărârea drastică.

Oana Zăvoranu a demonstrat, încă o dată, că este dintr-o bucată! Fermă pe poziții, vedeta s-a ridicat de pe scaun și s-a adresat instanței spunând că dorește să îl concedieze pe avocatul Constantin Nedelcu, cel care a reprezentat-o în procesul de șantaj pe care îl are cu Bogdan Ioan Furtună. Bruneta a explicat motivul pentru care a decis să recurgă la acest gest.

Oana Zăvoranu susține că a fost trădată de cel ce trebuia să o apere!

Oana Zăvoranu a explicat decizia șocantă pe care a luat-o și a adus ca principale argumente faptul că avocatul său nu aducea în discuție în sala de judecată cele mai importante aspecte din proces: de la onorariu de succes al avocatului Ionuț Călin în valoare de 20% din suma pe care o recupera de la medicul Bogdan Ioan Furtună, până la faptul că Ionuț Călin i-ar fi fost discipol.

„I-am spus avocatului meu că este de bun augur și foarte important să-l întrebe ce onorariu de succes percepeau dânșii, casa de avocatură. Dumnealui mi-a spus că nu este elocvent pentru că nu este audiat Ionuț Călin. Am insistat. Eu vreau să fiu judecată pentru două postări pe Facebook și o emisiune la RTV, nu pentru vreo înțelegere cu Ionuț Călin.

Inculpatul Ionuț Călin, asociatul domnului Claudiu, pentru ce a marșat atât de mult pe mediere în condițiile în care eu am spus de la început până la final că doresc plângere penală, nu doresc banii. Îmi doresc să răspundă penal acest individ periculos și dubios, Bogdan Ioan Furtună, care se pare că a dat mită ca să ajungă în funcția de manager al Spitalului Colțea și este sub control judiciar. Nu mai are dreptul de a intra în Spitalul Colțea, nu mai are dreptul de a profesa”, a spus Oana Zăvoranu pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: ULUITOR CE A PUTUT SĂ FACĂ OANA ZĂVORANU ÎN TIMPUL PROCESULUI: MAGISTRAȚII AU RĂMAS MASCĂ, IAR… AVOCATUL QUERIDEI A ÎNLEMNIT)

Oana spune că avea mare încredere în avocatul ei și spera să meargă mână în mână până la finalizarea procesului. Ceea ce i-a pus capac Queridei este faptul că, din spusele ei, avocatul Constantin Nedelcu nu elabora nicio strategie juridică cu ea înainte de termene. Bruneta ne-a dezvăluit că pentru termenul de astăzi nu au vorbit nimic.

„Niciodată nu elabora o strategie de apărare. De altfel, ieri m-a anunțat printr-un mesaj că astăzi la ora 11.00 avem ședință. Deci asta era elaborarea făcută de dumnealui.

Au început să mi se ridice niște semne de întrebare atunci când nu atingea niște subiecte foarte importante care să arate că eu nu am avut niciodată nicio înțelegere cu Ionuț Călin. Eu m-am dus la el cu o singură problemă: Vreau să facă pușcărie acest escroc care și-a bătut joc de banii mei, de clinica mea și așa mai departe”, a spus Oana Zăvoranu pentru CANCAN.RO.

În plus, Oana Zăvoranu susține că fix avocatul ei a venit cu propunerea de mediere între cele două părți. Constantin Nedelcu era avocat și pentru medicul Bogdan Ioan Furtună, având astfel doi clienți cu interese contrarii.

Oana Zăvoranu explodează: „Nu cred în coincidențe! Avocatul meu îl favoriza pe Ionuț Călin!”

„Sugea de la două țâțe ca să o spun pe românește. Ba mai mult, solicitându-i acum, în sală, domnului avocat profesor Nedelcu să întrebe dacă are cunoștință domnul avocat al inculpatului Călin ce onorariu de succes primeau dânșii, din nou, s-a fofilat.

La secundă, iar eu nu cred în coincidențe, avocata lui Furtună vine cu întrebarea despre onorariul de succes. Dați-mi voie să-mi pun întrebări de ce trebuie ca eu să-l conving, riscând să deranjez, eu stau să mă lupt cu avocatul meu să întrebe o chestiune despre onorariul de succes că până la urmă la bani se rezumă totul.

Era o distanță de 10-15 metri, deci nu se punea problema că ea a auzit, mai ales că eu vorbeam cu dumnealui aproape. La audierea inculpatului Ionuț Călin a fost foarte blajin, nu i-a pus nicio întrebare incomodă. Mie mi se pare că domnul Nedelcu l-ar cam favoriza pe inculpatul Ionuț Călin, având în vedere că i-a fost și elev”, a declarat Oana Zăvoranu.

(VEZI ȘI: ÎNTÂLNIRE DE GRADUL 0 ÎNTRE OANA ZĂVORANU ȘI MEDICUL CARE O ACUZĂ DE ȘANTAJ, E SCANDAL CÂT CASA! „ERA SFĂTUIT SĂ MĂ BAGE ÎN CĂRUCIORUL CU ROTILE”)

Dosarul penal deschis de Bogdan Furtună Oanei Zăvoranu, interes politic?!

Medicul Bogdan Furtună s-a declarat, așa cum știm, intimidat de presiunile pe care Oana Zăvoranu le-ar fi făcut la adresa lui. Actrița vine și demontează ceea ce a declarat cel cu care se luptă în instanță. Oana susține că Bogdan Ioan Furtună are un interes de a-și păstra funcțiile, obținute politic spune Oana.

„Domnul Furtună nu se speria de mine și de postările mele, el de fapt nu dorea să pună presa lupa pe el pentru că, după cum știm și chiar dumnealui a spus urma să fie pus manager la spitalul Colentina, apoi la spitalul Colțea. Știm cu toții că funcția de manager la un spital de stat este o funcție politică. Deci iată, domnul Furtună se temea de funcțiile politice ce ar fi urmat să le ocupe”, a spus Oana pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.